‘‘1991 திருப்புமுனையை 2026 நினைவூட்டும்’’

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நாட்டின் பொருளாதாரத்துக்கு 1991ம் ஆண்டு எவ்வாறு திருப்புமுனையாக அமைந்ததோ, அதேபோல 2026ம் ஆண்டும் ஒரு முக்கிய மாற்றத்தின் புள்ளி.
உற்பத்தி துறை, ஆற்றல், விவசாயம் மற்றும் தொழில்நுட்பத்தில் உள்ள கட்டமைப்பு சவால்களும், சீனா போன்ற நாடுகள் உள்கட்டமைப்பு பொருட்களின் ஏற்றுமதிக்கு விதிக்கும் கட்டுப்பாடுகளும் நெருக்கடியை அதிகரிக்கின்றன.
சர்வதேச அளவிலான சவால்களுக்கு மத்தியிலும், இந்தியாவின் பொருளாதார கட்டமைப்பு உறுதியாகவும் ஸ்திரமாகவும் உள்ளது.
தலைமை பொருளாதார ஆலோசகர்
- அனந்த நாகேஸ்வரன்,
UPDATED : அக் 30, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 29, 2026 11:10 PM
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நாட்டின் பொருளாதாரத்துக்கு 1991ம் ஆண்டு எவ்வாறு திருப்புமுனையாக அமைந்ததோ, அதேபோல 2026ம் ஆண்டும் ஒரு முக்கிய மாற்றத்தின் புள்ளி.
உற்பத்தி துறை, ஆற்றல், விவசாயம் மற்றும் தொழில்நுட்பத்தில் உள்ள கட்டமைப்பு சவால்களும், சீனா போன்ற நாடுகள் உள்கட்டமைப்பு பொருட்களின் ஏற்றுமதிக்கு விதிக்கும் கட்டுப்பாடுகளும் நெருக்கடியை அதிகரிக்கின்றன.
சர்வதேச அளவிலான சவால்களுக்கு மத்தியிலும், இந்தியாவின் பொருளாதார கட்டமைப்பு உறுதியாகவும் ஸ்திரமாகவும் உள்ளது.
தலைமை பொருளாதார ஆலோசகர்
- அனந்த நாகேஸ்வரன்,