தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/செய்திகள்/வர்த்தகம்/பொது/‘‘1991 திருப்புமுனையை 2026 நினைவூட்டும்’’

‘‘1991 திருப்புமுனையை 2026 நினைவூட்டும்’’

‘‘1991 திருப்புமுனையை 2026 நினைவூட்டும்’’

UPDATED : அக் 30, 2026 12:00 AM

ADDED : அக் 29, 2026 11:10 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

UPDATED : அக் 30, 2026 12:00 AM ADDED : அக் 29, 2026 11:10 PM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

நாட்டின் பொருளாதாரத்துக்கு 1991ம் ஆண்டு எவ்வாறு திருப்புமுனையாக அமைந்ததோ, அதேபோல 2026ம் ஆண்டும் ஒரு முக்கிய மாற்றத்தின் புள்ளி.

உற்பத்தி துறை, ஆற்றல், விவசாயம் மற்றும் தொழில்நுட்பத்தில் உள்ள கட்டமைப்பு சவால்களும், சீனா போன்ற நாடுகள் உள்கட்டமைப்பு பொருட்களின் ஏற்றுமதிக்கு விதிக்கும் கட்டுப்பாடுகளும் நெருக்கடியை அதிகரிக்கின்றன.

சர்வதேச அளவிலான சவால்களுக்கு மத்தியிலும், இந்தியாவின் பொருளாதார கட்டமைப்பு உறுதியாகவும் ஸ்திரமாகவும் உள்ளது.

தலைமை பொருளாதார ஆலோசகர்

- அனந்த நாகேஸ்வரன்,

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us