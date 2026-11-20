மாமல்லபுரத்தில் வரும் 25ல் 2வது முதலீட்டாளர்கள் மாநாடு
மாமல்லபுரத்தில் வரும் 25ல் 2வது முதலீட்டாளர்கள் மாநாடு
UPDATED : நவ 21, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 20, 2026 10:47 PM
சென்னை: தமிழக அரசின் வழிகாட்டி நிறுவனம், இரண்டாவது முதலீட்டாளர்கள் மாநாட்டை, செங்கல்பட்டில் உள்ள மாமல்லபுரத்தில் வரும், 25ம் தேதி நடத்துகிறது.
த.வெ.க., அரசின் முதல் முதலீட்டாளர்கள் மாநாடு, சென்னை கிண்டியில் உள்ள தனியார் நட்சத்திர ஹோட்டலில் கடந்த ஆக., 13ல் நடந்தது. இதில், 67,452 கோடி ரூபாய் முதலீட்டை ஈர்க்கும் வகையில், 97 புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகின. இதன் வாயிலாக, 1.06 லட்சம் வேலைவாய்ப்பு உருவாகும் என, அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஓசூரில், இரண்டாவது முதலீட்டாளர்கள் மாநாட்டை நடத்த அரசு முடிவு செய்தது. இதற்காக, பல்வேறு நிறுவனங்களுடன், தொழில் துறை அதிகாரிகள் பேச்சு நடத்தி வந்தனர்.
இந்நிலையில், முதல்வர் விஜய் தலைமையில், இரண்டாவது முதலீட்டாளர்கள் மாநாடு, செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மாமல்லபுரத்தில் உள்ள நட்சத்திர ஹோட்டலில் நடத்தப்பட உள்ளது.
முதல்வரான பின் விஜய், தொழில் முதலீடுகளை ஈர்க்க முதல் அரசு பயணமாக கடந்த செப்டம்பரில் லண்டன் சென்றார். அங்கு அவர், பல்வேறு தொழில் நிறுவனங்களுடன் பேச்சு நடத்தினார்.
அதில், தமிழகத்தில் தொழில் தொடங்க விருப்பம் தெரிவித்த நிறுவனங்கள் உட்பட பல்வேறு நிறுவனங்களுடன் இரண்டாவது முதலீட்டாளர்கள் மாநாட்டில், அரசுடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்களை செய்ய உள்ளன.
மேலும், ‘சிப்காட்’ தொழில் பூங்காக்களில் தொழில் தொடங்க உள்ள நிறுவனங்களுக்கு, மனைகள் ஒதுக்கீடு செய்வதற்கான ஆணைகளும் வழங்கப்பட உள்ளன.