மின்சார பஸ், கார்கள் 3 நாட்கள் பிரமாண்ட கண்காட்சி தொடக்கம்
மின்சார பஸ், கார்கள் 3 நாட்கள் பிரமாண்ட கண்காட்சி தொடக்கம்
ADDED : ஜூலை 10, 2026 02:38 AM
சென்னை: சொந்த பயன்பாட்டு வாகனங்கள், பொது போக்குவரத்து பிரிவில் மின்சார வாகனங்களில் நவீன தொழில்நுட்பம் குறித்து பிரமாண்ட பயணியர் வாகன கண்காட்சி குஜராத் மாநிலம் காந்திநகரில் நேற்று தொடங்கியது.
இதை, மத்திய சாலை போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைத்துறை அமைச்சர் நிதின்கட்கரி தொடங்கி வைத்தார்.
இந்த கண்காட்சி மூன்று நாட்கள் நடக்கிறது. டாடா, அசோக் லேலண்ட் உள்ளிட்ட 200க்கும் மேற்பட்ட முன்னணி நிறுவனங்கள், 300 அரங்குகளை அமைத்திருந்தன. அதிநவீன மின்சார பஸ்கள், கார்கள் இடம் பெற்றன.
அனைத்து ஆம்னி பேருந்து உரிமையாளர்கள் சங்கத்தின் தலைவர் அன்பழகன் கூறுகையில், “பி.ஓ.சி.ஐ., எனப்படும் இந்திய பேருந்து மற்றும் கார் ஆபரேட்டர்கள் கூட்டமைப்பு சார்பில் பொதுபோக்குவரத்து துறையில், தனியார் போக்குவரத்து நிறுவனங்களில் பங்களிப்பு மேம்படுத்துவது குறித்த கண்காட்சி மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கிறது.
''மின்சார வாகனங்களின் அடுத்தகட்டத்துக்கு கொண்டு செல்ல, இதுபோன்ற கண்காட்சிகள் அவசியம்,” என்றார்.