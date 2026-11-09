துாத்துக்குடி வ.உ.சி., வெளித்துறைமுகம் அமைக்க 3 நிறுவனங்கள் கடும் போட்டி: ரூ.11,733 கோடியில் புதிய மேம்பாட்டு திட்டம்
துாத்துக்குடி வ.உ.சி., வெளித்துறைமுகம் அமைக்க 3 நிறுவனங்கள் கடும் போட்டி: ரூ.11,733 கோடியில் புதிய மேம்பாட்டு திட்டம்
UPDATED : நவ 10, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 09, 2026 10:24 PM
துாத்துக்குடி: துாத்துக்குடி வ.உ.சிதம்பரனார் துறைமுகத்தில், 11 ஆயிரத்து, 733 கோடி ரூபாய் மதிப்பில், வெளித்துறைமுக உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
இத்திட்டத்திற்கான ஒப்பந்தத்தைப் பெற, 'அதானி துறைமுகங்கள்' நிறுவனம், 'மேகா இன்ஜினியரிங்' நிறுவனம், 'விஷ்வ சமுத்திரா இன்ஜினியரிங்' நிறுவனம் ஆகிய மூன்று நிறுவனங்கள் போட்டியிடுகின்றன.
இதை வ.உ.சி., துறைமுக நிர்வாக அதிகாரிகள் உறுதிப்படுத்திஉள்ளனர். திட்டத்தின் மதிப்பு 17 ஆயிரத்து, 167 கோடி ரூபாய். இதில் 11 ஆயிரத்து, 733 கோடி ரூபாயில் வெளித்துறைமுக உள்கட்டமைப்பு வசதிகளும், 5,434 கோடி ரூபாயில் இரண்டு கட்டங்களாக அதிநவீன கன்டெய்னர் முனையமும் அமைக்கப்பட உள்ளன.
இந்த திட்டம் நிறைவேறும்போது, துாத்துக்குடி துறைமுகத்தின் சர்வதேச வர்த்தக வாய்ப்புகள், கடல்வழி போக்குவரத்து தொடர்பு மற்றும் கன்டெய்னர் கையாளும் திறன் உள்ளிட்டவை அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
துாத்துக்குடி துறைமுகத்தில், 11 ஆயிரத்து, 733 கோடி ரூபாயில் வெளித்துறைமுக உள்கட்டமைப்பு வசதிகளும், 5,434 கோடி ரூபாயில் இரண்டு கட்டங்களாக அதிநவீன கன்டெய்னர் முனையமும் அமைக்கப்பட உள்ளன