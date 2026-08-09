பசுமை மின் வழித்தட திட்டத்தில் 400 கி.வோ., துணைமின் நிலையம்
பசுமை மின் வழித்தட திட்டத்தில் 400 கி.வோ., துணைமின் நிலையம்
ADDED : ஆக 09, 2026 03:27 AM
சென்னை: பசுமை மின் வழித்தட திட்டத்தின் கீழ் திருநெல்வேலி மாவட்டம் சமூகரெங்கபுரத்தில், 400 கிலோ வோல்ட் திறனில் துணைமின் நிலையம் அமைக்க மின் வாரியம், 'டெண்டர்' கோரியுள்ளது.
காற்றாலை, சூரியசக்தி மின் நிலையங்களில் உற்பத்தியாகும் மின்சாரத்தை எடுத்து செல்ல, 'கிரீன் காரிடார்' எனப்படும் பசுமை மின் வழித்தடம் அமைக்க, மத்திய அரசு நிதியுதவி செய்கிறது.
அதன்படி, தென் மாவட்டங்களில் காற்றாலை, சூரியசக்தி மின் நிலையங்கள் அதிகம் உள்ள ன.
எனவே, பசுமை மின் வழித்தட திட்டம் இரண்டாவது கட்டத்தின் கீழ், திருநெல்வேலி மாவட்டம் சமூகரெங்கபுரத்தில், 400 கிலோ வோல்ட் திறனில் துணைமின் நிலையம் அமைக்கப்பட உள்ளது.
திட்ட செலவு, 250 கோடி ரூபாய். துணைமின் நிலைய கட்டுமான பணிகளை மேற்கொள்வதற்கு ஒப்பந்த நிறுவனத்தை தேர்வு செய்ய தற்போது மின் வாரியம், 'டெண்டர்' கோரியுள்ளது.