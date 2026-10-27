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மின்சார டூ – வீலர்களை வாங்க 43% வாடிக்கையாளர்கள் ஆர்வம்

மின்சார டூ – வீலர்களை வாங்க 43% வாடிக்கையாளர்கள் ஆர்வம்

UPDATED : அக் 28, 2026 12:00 AM

ADDED : அக் 27, 2026 10:54 PM

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UPDATED : அக் 28, 2026 12:00 AM ADDED : அக் 27, 2026 10:54 PM

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புதுடில்லி: நடப்பாண்டில், நம் நாட்டின் இருசக்கர வாகன வாடிக்கையாளர்களில் 43 சதவீதம் பேர், தங்களது அடுத்த வாகனமாக, மின் இருசக்கர வாகனத்தை தேர்ந்தெடுக்க விரும்புவதாக ‘பாஸ்டன் கன்சல்டிங்’ குழுமம் வெளியிட்டுள்ள ஆய்வறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மின் வா கனத்தின் மீதான ஆர்வம், 2024ல் 30 ச தவீதமாக இருந்த நிலையில், தற்போது அதிகரித்துள்ளது.

அந்த அறிக்கையின்படி, கடந்த நிதியாண்டில், 2.2 கோடி இருசக்கர வாகனங்கள் விற்பனை செய்யப்பட்டன. 2023 – 2024 நிதியாண்டில் 5.5 சதவீதமாக இருந்த மின் இருசக்கர வாகனங்களின் சந்தை பங்கு, 2026 செப்டம்பரில் 11.58 சதவீதமாக உயர்ந்துள்ளது.

மொத்த ஸ்கூட்டர் விற்ப னையில், மின் வாகனங்களின் சந்தை பங்கு, 17 சதவீதத்தில் இருந்து 24 சதவீதமாக உயர்ந்துள்ளது.

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