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புதுடில்லி: நடப்பாண்டில், நம் நாட்டின் இருசக்கர வாகன வாடிக்கையாளர்களில் 43 சதவீதம் பேர், தங்களது அடுத்த வாகனமாக, மின் இருசக்கர வாகனத்தை தேர்ந்தெடுக்க விரும்புவதாக ‘பாஸ்டன் கன்சல்டிங்’ குழுமம் வெளியிட்டுள்ள ஆய்வறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மின் வா கனத்தின் மீதான ஆர்வம், 2024ல் 30 ச தவீதமாக இருந்த நிலையில், தற்போது அதிகரித்துள்ளது.
அந்த அறிக்கையின்படி, கடந்த நிதியாண்டில், 2.2 கோடி இருசக்கர வாகனங்கள் விற்பனை செய்யப்பட்டன. 2023 – 2024 நிதியாண்டில் 5.5 சதவீதமாக இருந்த மின் இருசக்கர வாகனங்களின் சந்தை பங்கு, 2026 செப்டம்பரில் 11.58 சதவீதமாக உயர்ந்துள்ளது.
மொத்த ஸ்கூட்டர் விற்ப னையில், மின் வாகனங்களின் சந்தை பங்கு, 17 சதவீதத்தில் இருந்து 24 சதவீதமாக உயர்ந்துள்ளது.
மின்சார டூ – வீலர்களை வாங்க 43% வாடிக்கையாளர்கள் ஆர்வம்
மின்சார டூ – வீலர்களை வாங்க 43% வாடிக்கையாளர்கள் ஆர்வம்
UPDATED : அக் 28, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 27, 2026 10:54 PM
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புதுடில்லி: நடப்பாண்டில், நம் நாட்டின் இருசக்கர வாகன வாடிக்கையாளர்களில் 43 சதவீதம் பேர், தங்களது அடுத்த வாகனமாக, மின் இருசக்கர வாகனத்தை தேர்ந்தெடுக்க விரும்புவதாக ‘பாஸ்டன் கன்சல்டிங்’ குழுமம் வெளியிட்டுள்ள ஆய்வறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மின் வா கனத்தின் மீதான ஆர்வம், 2024ல் 30 ச தவீதமாக இருந்த நிலையில், தற்போது அதிகரித்துள்ளது.
அந்த அறிக்கையின்படி, கடந்த நிதியாண்டில், 2.2 கோடி இருசக்கர வாகனங்கள் விற்பனை செய்யப்பட்டன. 2023 – 2024 நிதியாண்டில் 5.5 சதவீதமாக இருந்த மின் இருசக்கர வாகனங்களின் சந்தை பங்கு, 2026 செப்டம்பரில் 11.58 சதவீதமாக உயர்ந்துள்ளது.
மொத்த ஸ்கூட்டர் விற்ப னையில், மின் வாகனங்களின் சந்தை பங்கு, 17 சதவீதத்தில் இருந்து 24 சதவீதமாக உயர்ந்துள்ளது.