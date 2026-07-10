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புதுடில்லி: இந்தியா - நியூசிலாந்து தடையற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தம் அமலுக்கு வந்தால், இந்தியாவுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்படும் 57 சதவீத பொருட்களுக்கு, முதல் நாளிலிருந்தே சுங்கவரி விதிக்கப்படாது என அந்நாட்டு பிரதமர் கிறிஸ்டோபர் லக்சன் தெரிவித்துள்ளார்.
பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்றும் (ஜூலை- 11) நாளையும் (ஜூலை-12) அரசு முறை பயணமாக நியூசிலாந்து செல்கிறார். இந்த பயணத்துக்கு முன்பாக, 'எக்ஸ்' தளத்தில் இவ்வாறு அவர் பதிவிட்டு உள்ளார்.
இந்தியாவுக்கு செல்லும் 57 சதவிகிதம் பொருட்களுக்கு வரி இல்லை நியூசிலாந்து பிரதமர்
இந்தியாவுக்கு செல்லும் 57 சதவிகிதம் பொருட்களுக்கு வரி இல்லை நியூசிலாந்து பிரதமர்
UPDATED : ஜூலை 10, 2026 03:01 AM
ADDED : ஜூலை 10, 2026 02:43 AM
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புதுடில்லி: இந்தியா - நியூசிலாந்து தடையற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தம் அமலுக்கு வந்தால், இந்தியாவுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்படும் 57 சதவீத பொருட்களுக்கு, முதல் நாளிலிருந்தே சுங்கவரி விதிக்கப்படாது என அந்நாட்டு பிரதமர் கிறிஸ்டோபர் லக்சன் தெரிவித்துள்ளார்.
பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்றும் (ஜூலை- 11) நாளையும் (ஜூலை-12) அரசு முறை பயணமாக நியூசிலாந்து செல்கிறார். இந்த பயணத்துக்கு முன்பாக, 'எக்ஸ்' தளத்தில் இவ்வாறு அவர் பதிவிட்டு உள்ளார்.