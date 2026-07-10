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﻿ இந்தியாவுக்கு செல்லும் 57 சதவிகிதம் பொருட்களுக்கு வரி இல்லை நியூசிலாந்து பிரதமர்

﻿ இந்தியாவுக்கு செல்லும் 57 சதவிகிதம் பொருட்களுக்கு வரி இல்லை நியூசிலாந்து பிரதமர்

UPDATED : ஜூலை 10, 2026 03:01 AM

ADDED : ஜூலை 10, 2026 02:43 AM

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UPDATED : ஜூலை 10, 2026 03:01 AM ADDED : ஜூலை 10, 2026 02:43 AM

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புதுடில்லி: இந்தியா - நியூசிலாந்து தடையற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தம் அமலுக்கு வந்தால், இந்தியாவுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்படும் 57 சதவீத பொருட்களுக்கு, முதல் நாளிலிருந்தே சுங்கவரி விதிக்கப்படாது என அந்நாட்டு பிரதமர் கிறிஸ்டோபர் லக்சன் தெரிவித்துள்ளார்.



பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்றும் (ஜூலை- 11) நாளையும் (ஜூலை-12) அரசு முறை பயணமாக நியூசிலாந்து செல்கிறார். இந்த பயணத்துக்கு முன்பாக, 'எக்ஸ்' தளத்தில் இவ்வாறு அவர் பதிவிட்டு உள்ளார்.

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