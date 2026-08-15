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﻿ 6,000 மெ.வா., சூரிய மின்சார ஆலை நெல்லையில் விக்ரம் சோலார் திறப்பு: முதல்வர் விஜய் தொடங்கி வைத்தார்

﻿ 6,000 மெ.வா., சூரிய மின்சார ஆலை நெல்லையில் விக்ரம் சோலார் திறப்பு: முதல்வர் விஜய் தொடங்கி வைத்தார்

ADDED : ஆக 15, 2026 06:51 AM

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ADDED : ஆக 15, 2026 06:51 AM

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சென்னை: விக்ரம் சோலார் நிறுவனம், திருநெல்வேலி மாவட்டம் கங்கைகொண்டானில் அமைத்துள்ள 6,000 மெகாவாட் சோலார் மாட்யூல் உற்பத்தி ஆலையை தமிழக முதல்வர் விஜய் காணொலி வாயிலாக திறந்து வைத்தார்.

கிட்டத் தட்ட 186 ஏக்கர் பரப்பளவில் அமைந்துள்ள இந்த ஆலையின் வாயி லாக, 800க்கும் மேற்பட்ட திறன் வாய்ந்த பணியாளர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும் என நிறுவனம் தெரிவித்துள் ளது.

விக்ரம் சோலார் நிறுவனம் ஏற்கனவே காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் ஒரகடம், வல்லம் மற்றும் கங்கைகொண்டானில் சூரியசக்தி சாதன உற்பத்தி நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது.

மேலும், கங்கைகொண்டான் சிப்காட் தொழில் பூங்காவில் 15,037 கோடி ரூபாய் முதலீட்டில் பேட்டரி ஸ்டோரேஜ் உற்பத்தி ஆலை அ மைத்து, 2,670 பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு வழங்கும் வகையில், தமிழக அரசுடன் கடந்த ஜூலை மாதம் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் மேற்கொண்ட நிலையில், தற்போ து புதிய ஆலையை இந்நிறுவனம் திறந்துள்ளது.

இது குறித்து இந்நிறுவன தரப்பில் கூறுகையில், 'தமிழகத்தில் உள்ள தொழில் கட்டமைப்பு மற்றும் திறமையான பணியாளர்கள், உற்பத்தி விரிவாக்கத்திற்கு சாதகமாக உள்ளனர்.

மேலும், உள்நாட்டு சோலார் உற்பத்தியை வலுப்படுத்தும் வகையில், 2026 - 27 நிதியாண்டுக்குள் 9,000 மெகாவாட் சோலார் செல் உற்பத்தி திறனை உருவாக்க நிறுவனம் திட்டமிட்டுள்ளது' என்றனர்.

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