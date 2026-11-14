தொழில் துவங்க 21 நாட்களுக்குள் அனுமதி தவறினால் அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை: தொழில் முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு ஆணைய கூட்டத்தில் முடிவு
தொழில் துவங்க 21 நாட்களுக்குள் அனுமதி தவறினால் அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை: தொழில் முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு ஆணைய கூட்டத்தில் முடிவு
UPDATED : நவ 15, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 14, 2026 10:36 PM
சென்னை: தொழில் துவங்க விண்ணப்பிக்கும் நிறுவனங்களுக்கு 21 நாட்களுக்குள் அனுமதி வழங்கும் கெடுவை பின்பற்றாத அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க, அரசுக்கு தொழில் முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு ஆணையம் பரிந்துரைத்துள்ளது.
தமிழகத்தில் முதலீடு செய்யும் நிறுவனங்களுக்கு, தேவையான உதவிகள் விரைவாக கிடைப்பதை கண்காணிக்க, தமிழக முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு ஆணையத்தை அரசு அமைத்துள்ளது.
இதன் முதல் கூட்டம், ஆணையத்தின் தலைவரான, தலைமை செயலர் சாய்குமார் தலைமையில், சென்னையில் நேற்று முன்தினம் நடந்தது.
கூட்டத்தில், 200 கோ டி ரூபாய் மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட முதலீடுகள், 5,000க்கும் மேற்பட்ட வேலைவாய்ப்பை உருவாக்கும் திட்டங்கள், வெளிநாடு வாழ் தமிழர்களின் முதலீடுகள் ஆகியவற்றின் முன்னேற்றங்கள் குறித்து, ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. இது குறித்து, அரசு வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு: தொழில் நிறுவனங் களுக்கு தேவையான அனுமதிகள், உரிமங்கள், தடையில்லா சான்று ஆகியவற்றை வழங்க கோரி, வழிகாட்டி நிறுவனத்தின் ஒற்றைச்சாளர இணையதளம் வாயிலாக 21,753 விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டன. இதில், 19,323க்கு அதாவது, 96.4 சதவீதம் தீர்வு காணப்பட்டுள்ளது.
இதுவரை தொழில் நிறுவனங்களுக்கு வழங்கும் அமைப்பு முறையிலான, தொகுப்பு சலுகை திட்டத்தின் கீழ், ஆண்டுக்கு, 1,700 கோடி ரூபாய் வழங்கி வந் த நிலையில், தொழில் முதலீடுகளை ஊக்குவிக்கும் வகையில், கடந்த ஆறு மாதங்களில் மட்டும், 2,000 கோடி ரூபாய் பட்டுவாடா செய்யப்பட்டுள்ளது.
தொடர்ந்து, புதிய திட்டங்களுக்கு மானியம் வழங்க, ஆணையம் அறிவுறுத்தியது. இதற்காக கூடுதலாக, 1,600 கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்க அரசிடம் கோரப் பட்டுள்ளது.
‘சிப்காட், டிட்கோ’ உள்ளிட்ட அரசு நிறுவனங்களில் வர உள்ள மற்றும் புதிதாக கண்டறியப்பட்ட, தொழில் பூங் காக்களின் செயலாக்கம், பி.எம்.மித்ரா ஜவுளி பூங்காவில் நில ஒதுக்கீட்டு முன்னேற்றம் குறித்தும் கூட்டத்தில் வி ரிவாக ஆய்வு செய்யப்பட்டது.
இவ்வாறு கூறப்பட்டுள்ளது.
‘தொழில் தொடங்கும் நிறுவனங்களுக்கு, 21 நாட்களுக்குள் அனுமதி வழங்குவது கட்டாயம். கெடு முடிந்த பின் அனுமதி வழங்கப்பட்டால், விதிமீறலுக்கு பொறுப்பானவர்கள் மீது அபராதம் விதிக்கப்பட வேண்டும்’