மருந்துகள், உபகரணங்களுக்கு கூடுதல் இறக்குமதி மையங்கள்: மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் பரிசீலனை
மருந்துகள், உபகரணங்களுக்கு கூடுதல் இறக்குமதி மையங்கள்: மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் பரிசீலனை
UPDATED : நவ 04, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 03, 2026 10:46 PM
புதுடில்லி: மருந்துகள், மருத்துவ உபகரணங்கள், அழகுசாதன பொருட்களின் இறக்குமதியை விரைவுபடுத்தி, வினியோக கட்டமைப்பை மேம்படுத்துவதற்காக, கூடுதலாக இறக்குமதி மையங்களை திறக்க மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் பரிசீலித்து வருகிறது.
இது குறித்து அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது:
மருத்துவ பொருட்களுக்கான கூடுதல் இறக்குமதி மையங்களை திறப்பதற்காக, 1945ம் ஆண்டு மருந்துகள் சட்டம் 43ஏ பிரிவில் திருத்தம் செய்ய முன்மொழியப்பட்டுள்ளது.
இதன்படி, ஹரியானாவின் சோனிபட், பியாலா, ஹர்சாரு; உத்தரபிரதேசத்தின் தாத்ரி; குஜராத்தின் காந்திதாம், முந்த்ரா; தெலுங்கானாவின் சனத் நகர், திம்மாபூர்; கர்நாடகாவின் பெங்களூரு ஒயிட்பீல்டு ஆகிய இடங்களில் உள்ள உள்நாட்டு சரக்கு பெட்டக முனையங்கள், மருந்து பொருட்கள் இற்ககுமதி மையங்களின் பட்டியலில் சேர்க்கப்பட உள்ளன.
மேலும், கர்நாடகாவின் பொம்மசந்திரா, உத்தர பிரதேசத்தின் நொய்டா விமான நிலையம் ஆகியவற்றையும் இப்பட்டியலில் சேர்க்க முன்மொழியப்பட்டுள்ளது.