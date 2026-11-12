கைமாறுகிறது அடையார் ஆனந்த பவன் ரூ.1,690 கோடிக்கு பங்குகள் விற்பனை
கைமாறுகிறது அடையார் ஆனந்த பவன் ரூ.1,690 கோடிக்கு பங்குகள் விற்பனை
UPDATED : நவ 13, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 12, 2026 11:12 PM
சென்னை: சென்னையை சேர்ந்த இனிப்பு கார மற்றும் உணவக நிறுவனமான அடையார் ஆனந்த பவன், தனது பெரும்பான்மை பங்குகளை, ‘போதி ட்ரீ சிஸ்டம்ஸ்’ நிறுவனத்துக்கு 180 மில்லியன் டாலருக்கு, அதாவது கிட்டத்தட்ட 1,690 கோடி ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்துள்ளது.
ஜேம்ஸ் முர்டோக், உதய் சங்கரால் வழி நடத்தப்படும் போதி ட்ரீ சிஸ்டம்ஸ் நிறுவனம், இனி இந்தியா முழுதும் அடையாறு ஆனந்த பவனின் உணவக கிளைகளை விரிவுபடுத்தும். வெளிநாடுகளிலும் வர்த்தகத்தை அதிகரித்து, இந்திய பாரம்பரிய உணவு வகைகளுக்கான சர்வதேச பிராண்டாக ‘ஏ2பி’யை உருவாக்க திட்டமிட்டுள்ளது.
இந்நிறுவனத்தின் இயக்குநர் குழு தலைவராக உதய் சங்கர் பொறுப்பேற்கிறார்.
அடையாறு ஆனந்த பவன், உள்நாட்டில் 160 கிளைகளையும், வெளிநாடுகளில் 30-க்கும் மேற்பட்ட கிளைகளையும் நடத்தி வருகிறது. நிறுவனத்தில் 15,000-க்கும் மேற்பட்டோர் பணியாற்றுகின்றனர்.
நுகர்வோர் நம்பிக்கையை அடிப்படையாகக் கொண்டு, தொழில்நுட்பம் மற்றும் செயல்பாடுகளில் முதலீடு செய்து, நிறுவனத்தை தொழில்முறை நிர்வாகத்தின் கீழ் வளர்க்க போதி ட்ரீ திட்டமிட்டுள்ளது. மேலும், எதிர்காலத்தில் பங்குச் சந்தையில் பட்டியலிடுவ தற்கும் தயார்படுத்த உள்ளது.
இந்த ஒப்பந்தத்துக்கு வேதா கார்ப் நிதி ஆலோசனை வழங்கியுள்ளது.