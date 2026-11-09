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ஜப்பானில் ‘இந்தியன் பேஷன்’ கண்காட்சி ஏற்றுமதியாளருக்கு ஏ.இ.பி.சி., அழைப்பு

ஜப்பானில் ‘இந்தியன் பேஷன்’ கண்காட்சி ஏற்றுமதியாளருக்கு ஏ.இ.பி.சி., அழைப்பு

UPDATED : நவ 10, 2026 12:00 AM

ADDED : நவ 09, 2026 10:24 PM

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UPDATED : நவ 10, 2026 12:00 AM ADDED : நவ 09, 2026 10:24 PM

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திருப்பூர்: ‘ஜப்பானில், 2027 ஜன., மாதம் நடக்க உள்ள ‘இந்தியன் பேஷன் மற்றும் லைப் ஸ்டைல்’ கண்காட்சியால், ஆடை ஏற்றுமதியை வலுவாக கட்டமைக்கலாம்’ என, ஏ.இ.பி.சி., அழைப்பு விடுத்துள்ளது.

இந்திய ஆடை ஏற்றுமதி வர்த்தகத்தில், ஜப்பான் முக்கிய இடத்துக்கு முன்னேறியுள்ளது. கடந்த 2024 – 25ம் ஆண்டில், 1,734 கோடி ரூபாயாக இருந்த, ஜப்பானுக்கான ஆடை ஏற்றுமதி, 2025 – 26ல் 2,264 கோடி ரூபாயாக அதிகரித்தது. இது, 23 சதவீதம் அதிகம்.

இந்த வர்த்தகத்தை மேலும் அதிகரிக்கும் வகையில், ஜப்பானில், இந்தியன் பேஷன் மற்றும் லைப் ஸ்டைல் கண்காட்சி, ஜன., மாதம் நடத்தப்பட உள்ளது.

இதுகுறித்து ஆயத்த ஆடை ஏற்றுமதி மேம்பாட்டு கவுன்சில் நிர்வாகிகள் கூறியதாவது:

தடையற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தம் அமலில் இருப்பதால், இந்தியா – ஜப்பான் இடையேயான வர்த்தகம் சிறப்பான வளர்ச்சி பெற்றுள்ளது.

ஜப்பானின் டோக்யோ நகரில், 2027 ஜன., 27 முதல், 29 வரை, ‘இந்தியன் பேஷன் மற்றும் லைப் ஸ்டைல்’ கண்காட்சி நடக்க உள்ளது. கண்காட்சியில் பங்கேற்பதன் வாயிலாக, இந்திய ஏற்றுமதியாளர்கள் புதிய வர்த்தக வாய்ப்புகளை ஈர்க்கலாம். கூடுதல் விபரங்களை ‘www.aepcindia.com’ என்ற இணையதளத்தில் அறியலாம்.

இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.

ஜப்பானுக்கு ஆடை ஏற்றுமதி

(ஏப். – ஜூலை)

2025–26 | ரூ.24,828 கோடி

2026–27 | ரூ.36,932 கோடி (33% அதிகம்)

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