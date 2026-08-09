தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/செய்திகள்/வர்த்தகம்/பொது/ வேளாண் பொருட்கள் சந்தை நிலவரம் (08.08.2026)

வேளாண் பொருட்கள் சந்தை நிலவரம் (08.08.2026)

வேளாண் பொருட்கள் சந்தை நிலவரம் (08.08.2026)

ADDED : ஆக 09, 2026 03:34 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஆக 09, 2026 03:34 AM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

மொச்சை

கடந்த வாரம் : ரூ.78.00

தற்போது : ரூ. 80.00

வரத்து சீராக உள்ளது. சிவப்பு மொச்சை கிலோ 80 ரூபாய்க்கும், வெள்ளை மொச்சை 70 -75 ரூபாய்க்கும் விற்பனையாகிறது. தேவை அதிகரித்துள்ளதால் இனி வரும் நாட்களில் விலை உயரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

சந்தை

பென்னாகரம், தர்மபுரி.

தினை

கடந்த வாரம் : ரூ.40.00

தற்போது : ரூ. 42.00

இருப்பிலுள்ள தினை விற்பனைக்கு வருகிறது. தரத்தை பொறுத்து 38 முதல் 42 ரூபாய் வரை விற்பனையாகிறது. தேவை அதிகரித்துள்ளதால் விலை அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது.

சந்தை

திருமங்கலம், மதுரை.

புளியங்கொட்டை

கடந்த வாரம் : ரூ.23.00

தற்போது: ரூ.25.00

வரத்து சீராக உள்ளது. வழக்கத்தைவிட புளியங்கொட்டையின் விலை குறைந்து காணப்படுகிறது. தேவை அதிகரித்தால் விலை உயரும். இல்லையேல் இதே விலை தொடரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

சந்தை

பாப்பாரப்பட்டி, தர்மபுரி.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us