வேளாண் பொருட்கள் சந்தை நிலவரம் (08.08.2026)

ADDED : ஆக 09, 2026 03:34 AM
மொச்சை
கடந்த வாரம் : ரூ.78.00
தற்போது : ரூ. 80.00
வரத்து சீராக உள்ளது. சிவப்பு மொச்சை கிலோ 80 ரூபாய்க்கும், வெள்ளை மொச்சை 70 -75 ரூபாய்க்கும் விற்பனையாகிறது. தேவை அதிகரித்துள்ளதால் இனி வரும் நாட்களில் விலை உயரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
சந்தை
பென்னாகரம், தர்மபுரி.
தினை
கடந்த வாரம் : ரூ.40.00
தற்போது : ரூ. 42.00
இருப்பிலுள்ள தினை விற்பனைக்கு வருகிறது. தரத்தை பொறுத்து 38 முதல் 42 ரூபாய் வரை விற்பனையாகிறது. தேவை அதிகரித்துள்ளதால் விலை அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது.
சந்தை
திருமங்கலம், மதுரை.
புளியங்கொட்டை
கடந்த வாரம் : ரூ.23.00
தற்போது: ரூ.25.00
வரத்து சீராக உள்ளது. வழக்கத்தைவிட புளியங்கொட்டையின் விலை குறைந்து காணப்படுகிறது. தேவை அதிகரித்தால் விலை உயரும். இல்லையேல் இதே விலை தொடரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
சந்தை
பாப்பாரப்பட்டி, தர்மபுரி.