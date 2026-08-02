தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/செய்திகள்/வர்த்தகம்/பொது/ வேளாண் பொருட்கள் சந்தை நிலவரம் ( 1.8.2026)

வேளாண் பொருட்கள் சந்தை நிலவரம் ( 1.8.2026)

வேளாண் பொருட்கள் சந்தை நிலவரம் ( 1.8.2026)

ADDED : ஆக 02, 2026 02:32 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஆக 02, 2026 02:32 AM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

பலாப்பழம்

கடந்த வாரம் : ரூ. 32.00

தற்போது : ரூ.35.00

பலாப்பழ சீசன் முடிந்து, வரத்து மிகவும் குறைவாக உள்ளது. அதனால், விலை உயர்ந்துள்ளது. இந்த விலையே இன்னும் சில நாட்களுக்கு நீடிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

சந்தை

பண்ருட்டி, கடலுார்

எள் (கருப்பு)

கடந்த வாரம் : ரூ.153.00

தற்போது : ரூ.158.00

வரத்து சீராக உள்ளது. எள் விலை உயர்ந்து வருகிறது. தரத்தை பொறுத்து 108 முதல் 158 ரூபாய் வரை விற்பனையாகிறது. மேலும் விலை உயரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

சந்தை

விருத்தாசலம், கடலுார்.

தனியா (மல்லி)

கடந்த வாரம் : ரூ. 200.00

தற்போது : ரூ. 205.00

வரத்து சீராக உள்ளது. தரமான நாட்டு தனியா 205 ரூபாய்க்கும், வெளி மாநிலங்களிலிருந்து வரும் ஹைபிரிட் தனியா 180 ரூபாய்க்கும் விற்பனையாகின்றன. மேலும் விலை உயரவாய்ப்புள்ளது.

சந்தை

விருதுநகர்

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us