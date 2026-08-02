வேளாண் பொருட்கள் சந்தை நிலவரம் ( 1.8.2026)

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பலாப்பழம்
கடந்த வாரம் : ரூ. 32.00
தற்போது : ரூ.35.00
பலாப்பழ சீசன் முடிந்து, வரத்து மிகவும் குறைவாக உள்ளது. அதனால், விலை உயர்ந்துள்ளது. இந்த விலையே இன்னும் சில நாட்களுக்கு நீடிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
சந்தை
பண்ருட்டி, கடலுார்
எள் (கருப்பு)
கடந்த வாரம் : ரூ.153.00
தற்போது : ரூ.158.00
வரத்து சீராக உள்ளது. எள் விலை உயர்ந்து வருகிறது. தரத்தை பொறுத்து 108 முதல் 158 ரூபாய் வரை விற்பனையாகிறது. மேலும் விலை உயரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
சந்தை
விருத்தாசலம், கடலுார்.
தனியா (மல்லி)
கடந்த வாரம் : ரூ. 200.00
தற்போது : ரூ. 205.00
வரத்து சீராக உள்ளது. தரமான நாட்டு தனியா 205 ரூபாய்க்கும், வெளி மாநிலங்களிலிருந்து வரும் ஹைபிரிட் தனியா 180 ரூபாய்க்கும் விற்பனையாகின்றன. மேலும் விலை உயரவாய்ப்புள்ளது.
சந்தை
விருதுநகர்
ADDED : ஆக 02, 2026 02:32 AM
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பலாப்பழம்
கடந்த வாரம் : ரூ. 32.00
தற்போது : ரூ.35.00
பலாப்பழ சீசன் முடிந்து, வரத்து மிகவும் குறைவாக உள்ளது. அதனால், விலை உயர்ந்துள்ளது. இந்த விலையே இன்னும் சில நாட்களுக்கு நீடிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
சந்தை
பண்ருட்டி, கடலுார்
எள் (கருப்பு)
கடந்த வாரம் : ரூ.153.00
தற்போது : ரூ.158.00
வரத்து சீராக உள்ளது. எள் விலை உயர்ந்து வருகிறது. தரத்தை பொறுத்து 108 முதல் 158 ரூபாய் வரை விற்பனையாகிறது. மேலும் விலை உயரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
சந்தை
விருத்தாசலம், கடலுார்.
தனியா (மல்லி)
கடந்த வாரம் : ரூ. 200.00
தற்போது : ரூ. 205.00
வரத்து சீராக உள்ளது. தரமான நாட்டு தனியா 205 ரூபாய்க்கும், வெளி மாநிலங்களிலிருந்து வரும் ஹைபிரிட் தனியா 180 ரூபாய்க்கும் விற்பனையாகின்றன. மேலும் விலை உயரவாய்ப்புள்ளது.
சந்தை
விருதுநகர்