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வேளாண் பொருட்கள் சந்தை நிலவரம் (19.7.2026)

வேளாண் பொருட்கள் சந்தை நிலவரம் (19.7.2026)

ADDED : ஜூலை 19, 2026 03:36 AM

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ADDED : ஜூலை 19, 2026 03:36 AM

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வெண்ணெய்



கடந்த வாரம் : ரூ.580.00

தற்போது : ரூ.600.00

பால் வரத்து குறைந்ததால் வெண்ணெய் விலை உயர்ந்துள்ளது. பசு வெண்ணெய் கிலோ600 ரூபாய்க்கும் எருமை மாட்டு வெண்ணெய் 620 ரூபாய்க்கும், விற்பனைஆகிறது. விலை உயர வாய்ப்புள்ளது.

சந்தை

ஊத்துக்குளி, திருப்பூர்.



உருண்டை வெல்லம்

கடந்த வாரம் : ரூ.54.00

தற்போது : ரூ.56.00

கரும்பு உற்பத்தி குறைந்துள்ளது. அதனால், வெல்லம் விலை உயர்ந்து வருகிறது. இனி வரும் மாதங்களில் பண்டிகைகள் வருவதால் வெல்லத்தின் விலை மேலும் உயரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

சந்தை

கவுந்தபாடி, ஈரோடு.

சோம்பு

கடந்த வாரம் : ரூ.300.00

தற்போது : ரூ. 240.00

குஜராத், மத்திய பிரதேசத்திலிருந்து சோம்பு வருகிறது. வரத்து குறைவாக உள்ளது, அதே நேரம் விலையும் குறைந்துள்ளது. தரத்தை பொறுத்து 140 முதல் 240 ரூபாய் வரை விற்பனையாகிறது.

சந்தை

கொத்தவால் சாவடி, சென்னை.

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