வேளாண் பொருட்கள் சந்தை நிலவரம் (19.7.2026)

ADDED : ஜூலை 19, 2026 03:36 AM
வெண்ணெய்
கடந்த வாரம் : ரூ.580.00
தற்போது : ரூ.600.00
பால் வரத்து குறைந்ததால் வெண்ணெய் விலை உயர்ந்துள்ளது. பசு வெண்ணெய் கிலோ600 ரூபாய்க்கும் எருமை மாட்டு வெண்ணெய் 620 ரூபாய்க்கும், விற்பனைஆகிறது. விலை உயர வாய்ப்புள்ளது.
சந்தை
ஊத்துக்குளி, திருப்பூர்.
உருண்டை வெல்லம்
கடந்த வாரம் : ரூ.54.00
தற்போது : ரூ.56.00
கரும்பு உற்பத்தி குறைந்துள்ளது. அதனால், வெல்லம் விலை உயர்ந்து வருகிறது. இனி வரும் மாதங்களில் பண்டிகைகள் வருவதால் வெல்லத்தின் விலை மேலும் உயரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
சந்தை
கவுந்தபாடி, ஈரோடு.
சோம்பு
கடந்த வாரம் : ரூ.300.00
தற்போது : ரூ. 240.00
குஜராத், மத்திய பிரதேசத்திலிருந்து சோம்பு வருகிறது. வரத்து குறைவாக உள்ளது, அதே நேரம் விலையும் குறைந்துள்ளது. தரத்தை பொறுத்து 140 முதல் 240 ரூபாய் வரை விற்பனையாகிறது.
சந்தை
கொத்தவால் சாவடி, சென்னை.