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வேளாண் பொருட்கள் சந்தை நிலவரம் ( 21.7.2026 )

வேளாண் பொருட்கள் சந்தை நிலவரம் ( 21.7.2026 )

ADDED : ஜூலை 22, 2026 01:49 AM

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ADDED : ஜூலை 22, 2026 01:49 AM

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அன்னாசி

கடந்த வாரம் : ரூ.32.00

தற்போது : ரூ.36.00

வரத்து குறைவாக உள்ளது. பழுத்த பழம் 36 ரூபாய்க்கும், பச்சை 40 ரூபாய்க்கும் விற்பனையாகிறது. தேவை அதிகரித்தால் விலை உயரும். இல்லையேல் இதே விலைதொடரவே வாய்ப்புள்ளது.

சந்தை

வாழக்குளம், கேரளம்

பச்சை பட்டாணி

கடந்த வாரம் ரூ.53.00

தற்போது : ரூ.52.00

வரத்து சீராக உள்ளது. தேவை அதிகரிக்காததால் விலை உயரவில்லை. இன்னும் சில வாரங்களுக்கு சிறிய ஏற்ற இறக்கத்துடன் இதே விலை தொடரக்கூடும்.

சந்தை

கொத்தவால் சாவடி, சென்னை

சென்னா (வெள்ளை)

கடந்த வாரம் : ரூ.120.00

தற்போது : ரூ.120.00

பிரேசில் நாட்டிலிருந்து சென்னா வருகிறது. விலையில் மாற்றமில்லை. தரத்தை பொறுத்து 90 முதல் 120 ரூபாய் வரை விற்பனையாகிறது. இதே விலை தொடரும் என எதிர் பார்க்கப்படுகிறது.

சந்தை

கொத்தவால் சாவடி, சென்னை

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