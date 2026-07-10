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வேளாண் பொருட்கள் சந்தை நிலவரம் (9.7.2026)

வேளாண் பொருட்கள் சந்தை நிலவரம் (9.7.2026)

ADDED : ஜூலை 10, 2026 02:59 AM

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ADDED : ஜூலை 10, 2026 02:59 AM

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நெல் (ஏ.டி.டி-37)

கடந்த வாரம் :ரூ.23.10

தற்போது : ரூ.23.20

வரத்து சீராக உள்ளது. நெல் விலை உயர்ந்து வருவதால் ஏ.டி.டி.37 ரக நெல்லின் விலையும் உயர்ந்துள்ளது. தேவை அதிகரித்தால் மேலும் விலை உயர வாய்ப்புள்ளது. இல்லையேல் இதே விலை தொடரும்.

சந்தை சேத்துப்பட்டு, திருவண்ணாமலை.

முருங்கை விதைகள்

கடந்த வாரம் : ரூ.300.00

தற்போது : ரூ.300.00

இந்த ஆண்டு முருங்கை விதையின் வரத்து மிகவும் குறைவாக உள்ளது. அதனால் ஒரு கிலோ 300 ரூபாயாக உயர்ந்து, தொடர்ந்து இந்த விலையிலேயே நீடிக்கிறது.

சந்தை

கரூர்.

மிளகு

கடந்த வாரம் : ரூ.715.00

தற்போது : ரூ.716.00

வரத்து குறைவாக உள்ளது. சிறிய ஏற்ற இறக்கங்களுடன் இந்த விலையே கடந்த சில மாதங்களாக நீடிக்கிறது. மழை முடிந்து வரத்து அதிகரித்தால் விலை உயரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

சந்தை

கொச்சி, கேரளா.

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