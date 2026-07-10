வேளாண் பொருட்கள் சந்தை நிலவரம் (9.7.2026)

உள்ளடக்கத்திற்கு செல்ல
நெல் (ஏ.டி.டி-37)
கடந்த வாரம் :ரூ.23.10
தற்போது : ரூ.23.20
வரத்து சீராக உள்ளது. நெல் விலை உயர்ந்து வருவதால் ஏ.டி.டி.37 ரக நெல்லின் விலையும் உயர்ந்துள்ளது. தேவை அதிகரித்தால் மேலும் விலை உயர வாய்ப்புள்ளது. இல்லையேல் இதே விலை தொடரும்.
சந்தை சேத்துப்பட்டு, திருவண்ணாமலை.
முருங்கை விதைகள்
கடந்த வாரம் : ரூ.300.00
தற்போது : ரூ.300.00
இந்த ஆண்டு முருங்கை விதையின் வரத்து மிகவும் குறைவாக உள்ளது. அதனால் ஒரு கிலோ 300 ரூபாயாக உயர்ந்து, தொடர்ந்து இந்த விலையிலேயே நீடிக்கிறது.
சந்தை
கரூர்.
மிளகு
கடந்த வாரம் : ரூ.715.00
தற்போது : ரூ.716.00
வரத்து குறைவாக உள்ளது. சிறிய ஏற்ற இறக்கங்களுடன் இந்த விலையே கடந்த சில மாதங்களாக நீடிக்கிறது. மழை முடிந்து வரத்து அதிகரித்தால் விலை உயரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
சந்தை
கொச்சி, கேரளா.
ADDED : ஜூலை 10, 2026 02:59 AM
அ நிறம் | அளவு
நெல் (ஏ.டி.டி-37)
கடந்த வாரம் :ரூ.23.10
தற்போது : ரூ.23.20
வரத்து சீராக உள்ளது. நெல் விலை உயர்ந்து வருவதால் ஏ.டி.டி.37 ரக நெல்லின் விலையும் உயர்ந்துள்ளது. தேவை அதிகரித்தால் மேலும் விலை உயர வாய்ப்புள்ளது. இல்லையேல் இதே விலை தொடரும்.
சந்தை சேத்துப்பட்டு, திருவண்ணாமலை.
முருங்கை விதைகள்
கடந்த வாரம் : ரூ.300.00
தற்போது : ரூ.300.00
இந்த ஆண்டு முருங்கை விதையின் வரத்து மிகவும் குறைவாக உள்ளது. அதனால் ஒரு கிலோ 300 ரூபாயாக உயர்ந்து, தொடர்ந்து இந்த விலையிலேயே நீடிக்கிறது.
சந்தை
கரூர்.
மிளகு
கடந்த வாரம் : ரூ.715.00
தற்போது : ரூ.716.00
வரத்து குறைவாக உள்ளது. சிறிய ஏற்ற இறக்கங்களுடன் இந்த விலையே கடந்த சில மாதங்களாக நீடிக்கிறது. மழை முடிந்து வரத்து அதிகரித்தால் விலை உயரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
சந்தை
கொச்சி, கேரளா.