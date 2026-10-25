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வேளாண் பொருட்கள் சந்தை நிலவரம் ( 24.10.2026 )

வேளாண் பொருட்கள் சந்தை நிலவரம் ( 24.10.2026 )

UPDATED : அக் 25, 2026 03:33 AM

ADDED : அக் 25, 2026 03:27 AM

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UPDATED : அக் 25, 2026 03:33 AM ADDED : அக் 25, 2026 03:27 AM

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வெந்தயம்

கடந்த வாரம் : ரூ.90.00

தற்போது : ரூ.95.00

வரத்து சீராக உள்ளது. விலை பெரிய ஏற்றம் காணாமல் உள்ளது. தரத்தை பொறுத்து 80 முதல் 95 ரூபாய் வரை விற்பனையாகிறது. இன்னும் சில

நாட்களுக்கு இதே விலை தொடரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

சந்தை

கொத்தவால்சாவடி, சென்னை.

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சோயா

கடந்த வாரம் ; ரூ.74.00

தற்போது : ரூ.77.00

வரத்து சீராக உள்ளது. தரத்தை பொறுத்து 70 முதல் 77 ரூபாய் வரை விற்பனை செய்யப்படுகிறது. தேவை அதிகரித்துள்ளதால் மேலும் விலை உயர

வாய்ப்புள்ளது.

சந்தை

நாக்பூர், மஹாராஷ்டிரா.



வெட்டிவேர்

கடந்த வாரம் : ரூ.150.00

தற்போது : ரூ.150.00

உற்பத்தி குறைவாக உள்ளது. அதேநேரம், விலை பெரிய ஏற்றம் காணாமல் நடுத்தரமாக உள்ளது. ஜன., மாதம் தான் வெட்டிவேர் வரத்து தொடங்கும். அதனால் விலை உயர வாய்ப்புள்ளது.

சந்தை

கடலுார்.

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