வேளாண் பொருட்கள் சந்தை நிலவரம் ( 24.10.2026 )

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வெந்தயம்
கடந்த வாரம் : ரூ.90.00
தற்போது : ரூ.95.00
வரத்து சீராக உள்ளது. விலை பெரிய ஏற்றம் காணாமல் உள்ளது. தரத்தை பொறுத்து 80 முதல் 95 ரூபாய் வரை விற்பனையாகிறது. இன்னும் சில
நாட்களுக்கு இதே விலை தொடரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
சந்தை
கொத்தவால்சாவடி, சென்னை.
சோயா
கடந்த வாரம் ; ரூ.74.00
தற்போது : ரூ.77.00
வரத்து சீராக உள்ளது. தரத்தை பொறுத்து 70 முதல் 77 ரூபாய் வரை விற்பனை செய்யப்படுகிறது. தேவை அதிகரித்துள்ளதால் மேலும் விலை உயர
வாய்ப்புள்ளது.
சந்தை
நாக்பூர், மஹாராஷ்டிரா.
வெட்டிவேர்
கடந்த வாரம் : ரூ.150.00
தற்போது : ரூ.150.00
உற்பத்தி குறைவாக உள்ளது. அதேநேரம், விலை பெரிய ஏற்றம் காணாமல் நடுத்தரமாக உள்ளது. ஜன., மாதம் தான் வெட்டிவேர் வரத்து தொடங்கும். அதனால் விலை உயர வாய்ப்புள்ளது.
சந்தை
கடலுார்.
UPDATED : அக் 25, 2026 03:33 AM
ADDED : அக் 25, 2026 03:27 AM
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வெந்தயம்
கடந்த வாரம் : ரூ.90.00
தற்போது : ரூ.95.00
வரத்து சீராக உள்ளது. விலை பெரிய ஏற்றம் காணாமல் உள்ளது. தரத்தை பொறுத்து 80 முதல் 95 ரூபாய் வரை விற்பனையாகிறது. இன்னும் சில
நாட்களுக்கு இதே விலை தொடரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
சந்தை
கொத்தவால்சாவடி, சென்னை.
சோயா
கடந்த வாரம் ; ரூ.74.00
தற்போது : ரூ.77.00
வரத்து சீராக உள்ளது. தரத்தை பொறுத்து 70 முதல் 77 ரூபாய் வரை விற்பனை செய்யப்படுகிறது. தேவை அதிகரித்துள்ளதால் மேலும் விலை உயர
வாய்ப்புள்ளது.
சந்தை
நாக்பூர், மஹாராஷ்டிரா.
வெட்டிவேர்
கடந்த வாரம் : ரூ.150.00
தற்போது : ரூ.150.00
உற்பத்தி குறைவாக உள்ளது. அதேநேரம், விலை பெரிய ஏற்றம் காணாமல் நடுத்தரமாக உள்ளது. ஜன., மாதம் தான் வெட்டிவேர் வரத்து தொடங்கும். அதனால் விலை உயர வாய்ப்புள்ளது.
சந்தை
கடலுார்.