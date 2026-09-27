வேளாண் பொருட்கள் சந்தை நிலவரம் ( 26.9.2026 )

ADDED : செப் 27, 2026 04:11 AM
கிராம்பு (பிரீமியம்)
கடந்த வாரம் : ரூ.1,000.00
தற்போது : ரூ.1,000.00
கன்னியாகுமரி கிராம்பு விலை ரூ.1,000 என மாற்றமின்றி தொடர்கிறது. கேரள கிராம்பு கிலோ 875 ரூபாய்க்கும், இறக்குமதி கிராம்பு 800 ரூபாய்க்கும் விற்பனையாகிறது. இதே விலை தொடரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
சந்தை
கன்னியாகுமரி.
நெல் (ஆர்.என்.ஆர்.,)
கடந்த வாரம் : ரூ.33.60
தற்போது : ரூ.32.20
இருப்பிலுள்ள நெல் வருகிறது. வரத்து மிகவும் குறைவாக உள்ளது. அதேநேரம் விலை சற்று குறைந்துள்ளது. அரிசி விலை உயர்ந்து காணப்படுவதால் நெல் விலையும் உயரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
சந்தை
சேத்துப்பட்டு, திருவண்ணாமலை.
சப்போட்டா
கடந்த வாரம் : ரூ.45.00
தற்போது : ரூ. 50.00
அறுவடை முடிந்து விட்டதால், வரத்து குறைவாக உள்ளது. தரத்தை பொறுத்து கிலோ 40 முதல் 50 ரூபாய் வரை விற்பனையாகிறது. அடுத்த அறுவடை தொடங்கும் வரை இதே விலை தொடரும்.
சந்தை
சேலம்