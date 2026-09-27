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வேளாண் பொருட்கள் சந்தை நிலவரம் ( 26.9.2026 )

வேளாண் பொருட்கள் சந்தை நிலவரம் ( 26.9.2026 )

ADDED : செப் 27, 2026 04:11 AM

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ADDED : செப் 27, 2026 04:11 AM

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கிராம்பு (பிரீமியம்)

கடந்த வாரம் : ரூ.1,000.00

தற்போது : ரூ.1,000.00

கன்னியாகுமரி கிராம்பு விலை ரூ.1,000 என மாற்றமின்றி தொடர்கிறது. கேரள கிராம்பு கிலோ 875 ரூபாய்க்கும், இறக்குமதி கிராம்பு 800 ரூபாய்க்கும் விற்பனையாகிறது. இதே விலை தொடரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

சந்தை

கன்னியாகுமரி.

நெல் (ஆர்.என்.ஆர்.,)

கடந்த வாரம் : ரூ.33.60

தற்போது : ரூ.32.20

இருப்பிலுள்ள நெல் வருகிறது. வரத்து மிகவும் குறைவாக உள்ளது. அதேநேரம் விலை சற்று குறைந்துள்ளது. அரிசி விலை உயர்ந்து காணப்படுவதால் நெல் விலையும் உயரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

சந்தை

சேத்துப்பட்டு, திருவண்ணாமலை.

சப்போட்டா

கடந்த வாரம் : ரூ.45.00

தற்போது : ரூ. 50.00

அறுவடை முடிந்து விட்டதால், வரத்து குறைவாக உள்ளது. தரத்தை பொறுத்து கிலோ 40 முதல் 50 ரூபாய் வரை விற்பனையாகிறது. அடுத்த அறுவடை தொடங்கும் வரை இதே விலை தொடரும்.

சந்தை

சேலம்

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