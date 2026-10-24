UPDATED : அக் 25, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 24, 2026 11:02 PM
போபால்: சிறிய அளவிலான உள்நாட்டு மீன்வளத்தை மேம்படுத்தும் தேசிய செயல் திட்டத்தின் அடிப்படையில், அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளில் மீன் உற்பத்தியை 3 கோடி டன்னாக உயர்த்த இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய மீன்வளத் துறை செயலர் அபிலாக்ஷ் லிக்கி தெரிவித்துள்ளார்.
உள்நாட்டில், மீன்பிடி தொழிலில் ஈ டுபடுவோரின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்தி, நன்னீர் வளங்களை சிறப்பாக நிர்வகிக்கவும், மீன்வள துறையில் ஒருங்கிணைப்பை அதிகரிக்கவும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
த ற்போ து நாட்டின் மீன் உற்பத்தி ஆண்டுக்கு 1.97 கோடி டன்னாக உள்ளதை, அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளில் 3 கோடி டன்னாக உயர்த்த இலக்கு நி ர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், கடல் உணவுப் பொருட்கள் ஏற்றுமதியும் 70,000 கோடி ரூபாயிலிருந்து 1.25 லட்சம் கோடி ரூபாயாக அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.