தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/செய்திகள்/வர்த்தகம்/பொது/தாக்குதல்களும், வினியோக தடைகளும்: எண்ணெய் விலையை கட்டுப்படுத்தும் உத்தி

தாக்குதல்களும், வினியோக தடைகளும்: எண்ணெய் விலையை கட்டுப்படுத்தும் உத்தி

தாக்குதல்களும், வினியோக தடைகளும்: எண்ணெய் விலையை கட்டுப்படுத்தும் உத்தி

ADDED : நவ 02, 2026 04:01 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : நவ 02, 2026 04:01 AM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

ஜி.எஸ்.டி., விவகாரத்தில் கைது நடவடிக்கைகளுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது, நம்பிக்கை அடிப்படையிலான நிர்வாகத்துக்கு மத்திய அரசு மாறி வருவதை காட்டுகிறது. கவுன்சிலின் இந்த முடிவு, வரலாற்று சிறப்புமிக்க நிர்வாக சீர்திருத்தம் ஆகும். நிறுவனங்கள் மீதான நம்பிக்கையை அதிகரிக்கும் வகையில், ஏற்கனவே உள்ள ஒழுங்குமுறை நடைமுறைகளை மறுபரிசீலனை செய்ய அரசு தயாராக இருப்பதை இது காட்டுகிறது.

– சந்திரஜித் பானர்ஜி, தலைமை இயக்குநர்,

இந்திய தொழில் கூட்டமைப்பு (சி.ஐ.ஐ.,)

எண்ணெய் உற்பத்தியில் பற்றாக்குறை ஏற்படுவது தற்போதைய நெருக்கடிக்கு காரணம் அல்ல. மாறாக, வினியோகம் தடுத்து நிறுத்தப்படுவது, எரிசக்தி வர்த்தகம் மற்றும் உட்கட்டமைப்பு மீது திட்டமிட்டு நடத்தப்படும் தாக்குதல்கள் ஆகியவையே நெருக்கடியை ஏற்படுத்துகின்றன. இதனால், குறைந்த வருவாய் கொண்ட நாடுகள் எதிர்கொள்ளும் சிரமங்கள் கவனத்தில் கொள்ளப்படுவதில்லை.

– எஸ். ஜெய்சங்கர்,

மத்திய வெளியுறவுத் துறை அமைச்சர்

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us