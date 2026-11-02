தாக்குதல்களும், வினியோக தடைகளும்: எண்ணெய் விலையை கட்டுப்படுத்தும் உத்தி
தாக்குதல்களும், வினியோக தடைகளும்: எண்ணெய் விலையை கட்டுப்படுத்தும் உத்தி
ADDED : நவ 02, 2026 04:01 AM
ஜி.எஸ்.டி., விவகாரத்தில் கைது நடவடிக்கைகளுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது, நம்பிக்கை அடிப்படையிலான நிர்வாகத்துக்கு மத்திய அரசு மாறி வருவதை காட்டுகிறது. கவுன்சிலின் இந்த முடிவு, வரலாற்று சிறப்புமிக்க நிர்வாக சீர்திருத்தம் ஆகும். நிறுவனங்கள் மீதான நம்பிக்கையை அதிகரிக்கும் வகையில், ஏற்கனவே உள்ள ஒழுங்குமுறை நடைமுறைகளை மறுபரிசீலனை செய்ய அரசு தயாராக இருப்பதை இது காட்டுகிறது.
– சந்திரஜித் பானர்ஜி, தலைமை இயக்குநர்,
இந்திய தொழில் கூட்டமைப்பு (சி.ஐ.ஐ.,)
எண்ணெய் உற்பத்தியில் பற்றாக்குறை ஏற்படுவது தற்போதைய நெருக்கடிக்கு காரணம் அல்ல. மாறாக, வினியோகம் தடுத்து நிறுத்தப்படுவது, எரிசக்தி வர்த்தகம் மற்றும் உட்கட்டமைப்பு மீது திட்டமிட்டு நடத்தப்படும் தாக்குதல்கள் ஆகியவையே நெருக்கடியை ஏற்படுத்துகின்றன. இதனால், குறைந்த வருவாய் கொண்ட நாடுகள் எதிர்கொள்ளும் சிரமங்கள் கவனத்தில் கொள்ளப்படுவதில்லை.
– எஸ். ஜெய்சங்கர்,
மத்திய வெளியுறவுத் துறை அமைச்சர்