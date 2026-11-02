வாகன பேட்டரி உற்பத்தி 4 சதவீதம் உயரும்: 2026–27ல் 18.11 கோடி எண்ணிக்கையை எட்டும்
வாகன பேட்டரி உற்பத்தி 4 சதவீதம் உயரும்: 2026–27ல் 18.11 கோடி எண்ணிக்கையை எட்டும்
UPDATED : நவ 02, 2026 03:48 PM
ADDED : நவ 02, 2026 03:44 PM
நடப்பு 2026–27 நிதியாண்டில் ஸ்டோரேஜ் பேட்டரி உற்பத்தி 4.20 சதவீதம் அதிகரிக்கும் என இந்திய பொருளாதார கண்காணிப்பு மையமான சி.எம்.ஐ.இ., தெரிவித்துள்ளது.
வாகனங்களுக்கான மாற்று பேட்டரி தேவை தொடர்ந்து உயர்வதும், புதிய வாகன உற்பத்தி மற்றும் மின்சார வாகன சந்தை விரிவடைவதும் பேட்டரி துறைக்கு ஆதரவாக இருக்கும்.
இதுகுறித்து சி.எம்.ஐ.இ., தெரிவித்துள்ளதாவது:
ஸ்டோரேஜ் பேட்டரிகளுக்கான மொத்த தேவையில் கிட்டத்தட்ட பாதி வாகன துறையில் இருந்து வருகிறது. புதிய வாகன உற்பத்தியாளர்களுக்கு தேவையான பேட்டரிகளுடன், ஏற்கனவே பயன்பாட்டில் உள்ள வாகனங்களில் பழைய பேட்டரிகளை மாற்றுவதற்கான தேவையும் இதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது.
வாகனங்களில் பயன்படுத்தப்படும் பேட்டரிகளின் ஆயுட்காலம் பொதுவாக 3 முதல் 5 ஆண்டுகளாக உள்ளது. கடந்த 10 ஆண்டுகளில் இந்தியாவில் பயணியர் வாகனங்கள், இருசக்கர மற்றும் மூன்றுசக்கர வாகனங்கள், வர்த்தக வாகனங்கள் என கிட்டத்தட்ட 24 கோடி வாகனங்கள் விற்பனையாகியுள்ளன. இவற்றில் காலாவதியாகும் பேட்டரிகளை மாற்ற வேண்டிய தேவை, நடப்பு ஆண்டிலும் சந்தைக்கு ஆதரவாக இருக்கும்.புதிய வாகன உற்பத்தியாளர்களிடம் இருந்தும் பேட்டரி தேவை அதிகரிக்கும். இருப்பினும், முந்தைய ஆண்டுடன் ஒப்பிடுகையில் இந்த வளர்ச்சியின் வேகம் குறைவாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மின்சார வாகன சந்தையின் விரிவாக்கம் லித்தியம் அயன் பேட்டரிகளுக்கான தேவையையும் உயர்த்தி வருகிறது. நடப்பு ஆண்டில் மின்சார இருசக்கர வாகன விற்பனை 58 சதவீதம் அதிகரித்து 22 லட்சத்தை தாண்டும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் வாயிலாக, மொத்த இருசக்கர வாகன விற்பனையில் மின்சார வாகனங்களின் பங்கு 10 சதவீதத்தை தாண்டும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.மின்சார பயணியர் வாகன பதிவும் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. புதிய மாடல்கள் அறிமுகம், விலை பிரிவுகள் விரிவடைதல் உள்ளிட்ட காரணங்களால் இந்த சந்தை மேலும் வளர்ச்சி காணும்.
உள்நாட்டு சந்தையுடன், மின்சார பயணியர் வாகன ஏற்றுமதியும் அதிகரித்துள்ளது. ஏப்ரல் முதல் ஜூலை வரையிலான காலத்தில் ஏற்றுமதி 1,759 வாகனங்களில் இருந்து 21,471 வாகனங்களாக உயர்ந்துள்ளது.இதனால், பாரம்பரிய வாகனங்களுக்கான மாற்று பேட்டரி சந்தையும், மின்சார வாகனங்களுக்கான லித்தியம் அயன் பேட்டரி தேவையும் பேட்டரி உற்பத்திக்கு தொடர்ந்து ஆதரவாக இருக்கும் என சி.எம்.ஐ.இ., தெரிவித்துள்ளது.
Synop:
*ஸ்டோரேஜ் பேட்டரி தேவையில் வாகன துறையின் பங்கு கிட்டத்தட்ட 50 சதவீதம்
*வாகன பேட்டரிகளின் சராசரி ஆயுட்காலம் 3 முதல் 5 ஆண்டுகள்
*மின்சார இருசக்கர வாகன சந்தை பங்கு 10 சதவீதத்தை தாண்டும் என கணிப்பு
*மின்சார பயணியர் வாகன சந்தை பங்கு 7 சதவீதத்தை தாண்டும் என எதிர்பார்ப்பு
உற்பத்தி நிலவரம் : (Table Chart)
நிதியாண்டு : உற்பத்தி(கோடிகளில்)
2022–23 : 16.77
2023–24 : 17.56
2024–25 : 16.92
2025–26 : 17.38
2026–27* : 18.11
*கணிப்பு
பேட்டரி தேவை
வாகன துறை : 50 சதவீதம்
புதிய வாகனங்கள் மற்றும் மாற்று பேட்டரி சந்தை
தொழில் துறை : 50 சதவீதம்
தொலைத்தொடர்பு, ரயில்வே மற்றும் பிற தொழில் பயன்பாடுகள்