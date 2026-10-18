கொசுவை விரட்டும் ஆயுர்வேத மூலிகை மாத்திரைகள்

UPDATED : அக் 19, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 18, 2026 04:35 AM
ம ழைக்காலம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பருவங்களிலும்கொசுக்களின் பெருக்கத்தால், டெங்கு, மலேரியா, சிக்குன்குனியா உள்ளிட்ட நோய்கள் பரவுகிறது.கொசுக்கடியால் பொதுமக்கள் பாதிக்கப்படுவதைத் தடுக்கும் வகையில், ஆயுர்வேத முறையில் தயாரிக்கப்பட்டதுதான், டி.ஆர்.சி., மஸ்கிட்டோ ரிபெல்லன்ட் ஆயுர்வேத மாத்திரைகள்.
ஆயுர்வேத மூலிகைகளைக் கொண்டு தயாரிக்கப்படும் இம்மாத்திரைகளை சுத்தமான நீரில் கரைத்து, அதற்காக வழங்கப்படும் ‘டிபியூசர்’ கருவியில் பயன்படுத்தலாம். மாத்திரை கரைசல் மூலம் உருவாகும் மூலிகை மணம் கொண்ட ஈரக்காற்று அறை முழுவதும் பரவும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. மூலிகை மணம் காரணமாக கொசுக்கள் அறையை விட்டு வெளியேறும்.
இதை தயாரித்து விற்பனை செய்யும் சந்திரகேர் கூறியதாவது:
வீடுகள், அலுவலகங்கள் உள்ளிட்ட இடங்களில் எளிதாகப் பயன்படுத்தும் வகையிலும், ரசாயனப் பொருட்களின் பயன்பாட்டை தவிர்க்கும் நோக்கத்திலும் இந்த ஆயுர்வேத மாத்திரைகள் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. அனைத்து தரப்பு மக்களும் பயன்படுத்தும் வகையில், ‘ஆயுஷ்’ சான்றிதழ் மற்றும் உரிமம் பெற்று, தயாரிப்பு மற்றும் விற்பனை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. 108, திருச்சிரோடு, சூலுாரில், சந்திரசேகர் அன் கம்பெனி செயல்படுகிறது. மேலும் விவரங்களுக்கு, 95855 55503என்ற மொபைல் எண்ணில் தொடர்புகொள்ளலாம்.
இவ்வாறு அவர் தெரிவித்தார்.