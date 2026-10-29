தமிழகத்தில் வாழை ஏற்றுமதிக்கு ‘கிளஸ்டர்’களை உருவாக்க வேண்டும்: மாநில அரசுக்கு ஏற்றுமதியாளர்கள் கோரிக்கை
தமிழகத்தில் வாழை ஏற்றுமதிக்கு ‘கிளஸ்டர்’களை உருவாக்க வேண்டும்: மாநில அரசுக்கு ஏற்றுமதியாளர்கள் கோரிக்கை
UPDATED : அக் 30, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 29, 2026 11:11 PM
சென்னை: நியூசி., ஐரோப்பிய யூனியன் உள்ளிட்டவற்றுடன் மேற்கொண்டுள்ள தடையற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தங்களால் வாழைக்கான ஏற்றுமதி தேவை உருவாகியுள்ளது; விவசாயிகளையும் ஏற்றுமதியாளர்களையும் இணைத்து வாழைக்கான ‘கிளஸ்டர்’களை உருவாக்காததால், தமிழகத்தில் வாழை ஏற்றுமதி பெரிய அளவில் வளர்ச்சி அடையாமலேயே உள்ளது என்று ஏற்றுமதியாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
இது குறித்து அவர்கள் கூறியதாவது:
ஆண்டுக்கு 45 லட்சம் டன் வாழைப்பழங்களை உற்பத்தி செய்து தமிழகம் முன்னணியில் உள்ளது. ஜி.9, செவ்வாழை உள்ளிட்ட வாழை ரகங்கள் தமிழகத்திலிருந்து வளைகுடா நாடுகளுக்கு அதிகம் ஏற்றுமதியாகிறது.
மத்திய அரசு மேற்கொண்டுள்ள தடையற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தங்களால் எளிதில் அழுகும் பொருட்களின் பட்டியலில் வரும் வாழைக்கு ஏற்றுமதி தேவை உருவாகியுள்ளது.
வர்த்தக அமைச்சகமும் எந்தெந்த நாடுகளுக்கு தேவை உள்ளது என்ற விபரங்களை அனுப்பி ஏற்றுமதி செய்ய சொல்கிறது. ஆனால், களத்தில் அதற்கான சூழல் இல்லை. ஏற்றுமதிக்கான தரமான வாழை உற்பத்தி, ரகம், காலம், ஏற்றுமதியாளர்களின் தேவை உள்ளிட்ட விபரங்கள் விவசாயிகளிடம் சென்று சேரவில்லை.
ஆந்திராவில் கிளஸ்டர் மேம்பாட்டு திட்டம் ஒன்றை செயல்படுத்தி, தனியாரையும் விவசாயிகளையும் ஒருங்கிணைத்து புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் போடுகின்றனர். அங்கே மாவட்ட அளவிலேயே இதுபோன்ற பணிகளை முடித்துவிடுகின்றனர். இங்கு, தலைமை செயலகத்தில் உள்ள துறை செயலர்கள் வரை பலரிடம் அனுமதி வாங்க வேண்டியுள்ளது.
வாழை ஏற்றுமதியில் கள அளவில் மாற்றங்கள் வர வேண்டும். இதற்கு விவசாயிகளையும், ஏற்றுமதியாளர்களையும் ஒருங்கிணைத்து, கிளஸ்டர்களை உருவாக்கி, தேவையான உதவிகளை செய்ய தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு கூறினர்.