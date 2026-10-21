முதலில் வங்க தேசம்; தற்போது சீனா ஆடை இறக்குமதியால் தொடரும் சவால்: சீனாவிலிருந்து இறக்குமதி 79% அதிகரிப்பு
முதலில் வங்க தேசம்; தற்போது சீனா ஆடை இறக்குமதியால் தொடரும் சவால்: சீனாவிலிருந்து இறக்குமதி 79% அதிகரிப்பு
UPDATED : அக் 22, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 21, 2026 10:56 PM
திருப்பூர்: ‘சீனாவில் இருந்து ஆடை இறக்குமதி அதிகரித்து வருவதால், உள்நாட்டு சந்தை வாய்ப்புகளையும், தொழிலையும் பாதுகாக்க வேண்டும்’ என, பின்னலாடை உற்பத்தியாளர்கள், மத்திய அரசுக்கு அவசர கடிதம் அனுப்பியுள்ளனர்.
இந்தியாவின் உள்நாட்டு ஆடை உற்பத்தி மற்றும் விற்பனையாளருக்கு, வங்கதேச ஆடை இறக்குமதி பெரும் சவாலாக இருந்தது; பின், கட்டுப்பாடு விதிக்கப்பட்டது.
தற்போது, சீனாவில் இருந்து பருத்தி ஆடை இறக்குமதியாவது அதிகரித்துள்ளது. நடப்பு நிதியாண்டின் ஏப்., – ஆக., காலகட்டத்தில், சீனாவிலிருந்து, 508 கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகமான, பருத்தி ஆடை இறக்குமதியாகியுள்ளது.
முந்தைய 2025 – 26ம் நிதியாண்டின் இதே காலகட்டத்தில், இது 283 கோடி ரூபாயாக இருந்துள்ளது; ஒரே ஆண்டில், சீன ஆடை இறக்குமதி 79% அதிகரித்துள்ளது.
இது, உள்நாட்டு உற்பத்தியாளருக்கு கவலையை உருவாக்கியுள்ளது. சீன ஆடை இறக்குமதி அதிகரிக்கும் போது, உற்பத்தியாளர் மட்டுமல்ல, ‘நிட்டிங்’ சாயமிடுதல், பிரின்டிங் உள்ளிட்ட அனைத்து ‘ஜாப் ஒர்க்’ பிரிவுகளும் பாதிக்கப்படும் அபாயம் உள்ளது.
இதுகுறித்து தென்னிந்திய பனியன் உற்பத்தியாளர்கள் சங்க தலைவர் சண்முகசுந்தரம் கூறியதாவது:
சீனாவில் இருந்து, மலிவு விலை ஆடை இறக்குமதி அதிகரிப்பதற்கான காரணத்தை, மத்திய அரசு ஆரா ய வேண்டும். சுங்க மதிப்பீடு மற்றும் தரக்கட்டுப்பாடு விதிமுறைகள், சரிவர பின்பற்றப்படுவதை உறுதிசெய்ய வேண்டும். உரிய விசாரணை வாயிலாக, தகுந்த கட்டுப்பாடு விதித்து, உள்நாட்டு உற்பத்தி தொழிலுக்கு பாதுகாப் பை வழங்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
உள்நாட்டு உற்பத்திக்கு உரிய பாதுகாப்பை வழங்க வேண்டும் என, துறையினர் அரசுக்கு வேண்டுகோள்