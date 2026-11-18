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ஜவுளி சார்ந்த தொழில்களின் அன்றாட செலவுகளை சமாளிக்க, இத்திட்டத்தின் கீழ் 15 லட்சம் முதல் 5 கோடி ரூபாய் வரை கடன் வழங்கப்படுகிறது. சரக்குகள் வாங்கவும், தொழிலில் ஏற்படும் பணப்புழக்க பற்றாக்குறையை சமாளிக்கவும் இக்கடனை பயன்படுத்தலாம். தொழிலின் வர்த்தக நிலை மற்றும் நிதி தேவைக்கு ஏற்ப கடன் தொகை நிர்ணயிக்கப்படும்.
*ஜவுளி, கைத்தறி பொருட்கள் விற்பனையாளர்கள்.
*நுால், பருத்தி வர்த்தகர்கள்.
*எம்பிராய்டரி, துணிகளில் அச்சிடும் தொழில் செய்வோர்.
தகுதி: இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு மேல் லாபத்தில் தொழில் இயங்கியிருக்க வேண்டும்.
சரக்கு இருப்பு மதிப்பில் 75 சதவீதம் வரை.
90 நாட்களுக்கு மிகாத விற்பனை பாக்கியில் 65 சதவீதம் வரை.
நிலம், கட்டட மதிப்பில் 60 சதவீதம் வரை.
வங்கி கடன் (Tag) ஜவுளி தொழிலுக்கு ரூ.5 கோடி வரை கடன் கே.வி.பி., டெக்ஸ்டைல் பிளஸ் திட்டம்
வங்கி கடன் (Tag) ஜவுளி தொழிலுக்கு ரூ.5 கோடி வரை கடன் கே.வி.பி., டெக்ஸ்டைல் பிளஸ் திட்டம்
UPDATED : நவ 18, 2026 03:16 PM
ADDED : நவ 18, 2026 03:16 PM
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வங்கி: கரூர் வைஸ்யா வங்கி
ஜவுளி சார்ந்த தொழில்களின் அன்றாட செலவுகளை சமாளிக்க, இத்திட்டத்தின் கீழ் 15 லட்சம் முதல் 5 கோடி ரூபாய் வரை கடன் வழங்கப்படுகிறது. சரக்குகள் வாங்கவும், தொழிலில் ஏற்படும் பணப்புழக்க பற்றாக்குறையை சமாளிக்கவும் இக்கடனை பயன்படுத்தலாம். தொழிலின் வர்த்தக நிலை மற்றும் நிதி தேவைக்கு ஏற்ப கடன் தொகை நிர்ணயிக்கப்படும்.
யார் பெறலாம்?
*ஜவுளி, கைத்தறி பொருட்கள் விற்பனையாளர்கள்.
*நுால், பருத்தி வர்த்தகர்கள்.
*எம்பிராய்டரி, துணிகளில் அச்சிடும் தொழில் செய்வோர்.
தகுதி: இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு மேல் லாபத்தில் தொழில் இயங்கியிருக்க வேண்டும்.
கடன் அளவு (Pie Chart)
சரக்கு இருப்பு மதிப்பில் 75 சதவீதம் வரை.
90 நாட்களுக்கு மிகாத விற்பனை பாக்கியில் 65 சதவீதம் வரை.
நிலம், கட்டட மதிப்பில் 60 சதவீதம் வரை.