வங்கிகளின் வேளாண் கடன்களால் வாராக்கடன் அதிகரிக்கும் அபாயம்: பி.எம்.ஐ., ரிசர்ச் நிறுவன அறிக்கையில் தகவல்
வங்கிகளின் வேளாண் கடன்களால் வாராக்கடன் அதிகரிக்கும் அபாயம்: பி.எம்.ஐ., ரிசர்ச் நிறுவன அறிக்கையில் தகவல்
UPDATED : நவ 10, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 09, 2026 10:24 PM
மும்பை: தொழில், சேவை மற்றும் சில்லரை கடன் துறைகளை விட, வேளாண் கடன்களில் வாராக்கடன் விகிதம் அதிகரிக்கும் அபாயம் அதிகம் உள்ளதாக, பி.எம்.ஐ., ஆய்வு நிறுவனம் அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது.
அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளதாவது:
நடப்பாண்டின் இரண்டாம் காலாண்டில், வேளாண் கடன்களுக்கான மொத்த வாராக்கடன் விகிதம் 5.10 சதவீதமாக உள்ளது. இதுவே தொழில் மற்றும் சேவை துறைகளில் 1.50 சதவீதமாகவும், சில்லரை கடன்களில் 1 சதவீதமாகவும் உள்ளது.
ஒட்டுமொத்த வங்கிகளின் வாராக்கடன் விகிதம் 1.80 சதவீதமாக குறைந்துள்ள நிலையில், வேளாண் கடன்கள் மட்டும் அதிக பாதிப்புக்குள்ளாகும் துறையாக உள்ளது.
கடந்த 2020 – 21ம் நிதியாண்டில் வேளாண் கடன்களுக்கான வாராக்கடன் விகிதம் 10 சதவீதத்துக்கும் மேல் இருந்தது. அதன்பின் குறைந்திருந்தாலும், இத்துறை தொடர்ந்து அதிக அபாயம் கொண்டதாகவே உள்ளது.
தென்மேற்கு பருவமழை 12.60 சதவீதம் குறைவாக பெய்துள்ளது. இதனால், வேளாண் கடன்களுக்கான திருப்பி செலுத்தும் திறன் பாதிக்கப்படும் அபாயம் அதிகரித்துள்ளது.
இவ்வாறு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.