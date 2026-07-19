4 நாட்களில் ரூ.14,300 கோடி முதலீட்டை ஈர்த்த 'பாரத் டெக்ஸ்' ஜவுளி துறை முதலீட்டில் பின்தங்கிய தமிழகம்
4 நாட்களில் ரூ.14,300 கோடி முதலீட்டை ஈர்த்த 'பாரத் டெக்ஸ்' ஜவுளி துறை முதலீட்டில் பின்தங்கிய தமிழகம்
UPDATED : ஜூலை 19, 2026 03:42 AM
ADDED : ஜூலை 19, 2026 03:26 AM
புதுடில்லி: 'பாரத் டெக்ஸ்-2026' ஜவுளி கண்காட்சியில், மாநில அரசுகள் மற்றும் தனியார் நிறுவனங்கள், 14,300 கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகமான முதலீடுகளை அறிவித்துள்ளன. மேலும், 26,880 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான வணிக வாய்ப்புகளும் உருவாகியுள்ளன என, மத்திய ஜவுளி அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.
நாட்டின், ஜவுளி துறையின் உற்பத்தி மற்றும் ஏற்றுமதி திறனை வெளிப்படுத்தும், 'பாரத் டெக்ஸ்' கண்காட்சி, டில்லியில் கடந்த 14 முதல் 17ம் தேதி வரை நடைபெற்றது. மேலும், வெஸ்ட்சைடு, டாமி ஹில்பிகர், கால்வின் கிளைன், ரீபாக் மற்றும் ரால்ப் லாரன் உள்ளிட்ட உள்நாட்டு, வெளிநாட்டு ஆடை நிறுவனங்கள் தங்களது தயாரிப்புகளை காட்சிப்படுத்தின.
இது குறித்து மத்திய ஜவுளித் துறை அமைச்சகம் தெரிவித்ததாவது:
கண்காட்சியில் 30க்கும் மேற்பட்ட புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகின. இதில், ஆந்திரா 4,100 கோடி ரூபாய் முதலீட்டுடன் முன்னிலை பெற்றது. கர்நாடகா, பீகார், மஹாராஷ்டிரா மாநிலங்கள் அடுத்தடுத்த இடம் பெற்றன. தமிழகம் உள்ளிட்ட பல மாநிலங்கள் தனி அரங்குகளுடன் பங்கேற்றன.
செயற்கை நுண்ணறிவு, சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த உற்பத்தி, ஜவுளி மறுசுழற்சி, தொழில்நுட்ப ஜவுளி மற்றும் உலக வர்த்தகம் தொடர்பாக 100க்கும் மேற்பட்ட கருத்தரங்குகளும் நடத்தப்பட்டன. இந்தியா- ஐரோப்பிய ஒன்றியம் இடையே ஜவுளி சந்தை வாய்ப்பு, வடிவமைப்பு மற்றும் வாங்குபவர்- விற்பனையாளர் தொடர்பை அதிகரிக்க புதிய ஒத்துழைப்பு ஒப்பந்தமும் மேற்கொள்ளப்பட்டது.
இவ்வாறு அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.
கண்காட்சியில், ஆந்திரா, கர்நாடகா, பீஹார் மாநிலங்கள் அதிக ஒப்பந்தங்களை பெற்ற நிலையில், ஜவுளி துறை முதலீட்டில் தமிழகம் பின்தங்கியுள்ளது.