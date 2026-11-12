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சென்னை: பிரேசிலை சேர்ந்த மின்சாதன உற்பத்தி நிறுவனமான ‘டபிள்யு.இ.ஜி.,’ தர்மபுரியில் கிட்டத்தட்ட 2,000 கோடி ரூபாய் முதலீட்டில் புதிய ஆலையை அமைக்க உள்ளதாக தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது. இதன் வாயிலாக கிட்டத்தட்ட 3,000 பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.தர்மபுரி சிப்காட் வளாகத்தில் 100 ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் இந்த ஆலை அமைய உள்ளது. இங்கு மின்சார வாகனங்களுக்கான மோட்டார்கள் மற்றும் தொழில்துறை மின் உற்பத்தி சாதனங்கள் தயாரிக்கப்பட உள்ளன.
இந்த தொழில் திட்டத்தின் வாயிலாக, தர்மபுரி மற்றும் அதை சுற்றியுள்ள பகுதிகள் வளர்ச்சி பெறும் என துறை வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
தர்மபுரியில் புதிய தொழிற்சாலை அமைக்கிறது பிரேசில் நிறுவனம்
தர்மபுரியில் புதிய தொழிற்சாலை அமைக்கிறது பிரேசில் நிறுவனம்
UPDATED : நவ 13, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 12, 2026 11:16 PM
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சென்னை: பிரேசிலை சேர்ந்த மின்சாதன உற்பத்தி நிறுவனமான ‘டபிள்யு.இ.ஜி.,’ தர்மபுரியில் கிட்டத்தட்ட 2,000 கோடி ரூபாய் முதலீட்டில் புதிய ஆலையை அமைக்க உள்ளதாக தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது. இதன் வாயிலாக கிட்டத்தட்ட 3,000 பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.தர்மபுரி சிப்காட் வளாகத்தில் 100 ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் இந்த ஆலை அமைய உள்ளது. இங்கு மின்சார வாகனங்களுக்கான மோட்டார்கள் மற்றும் தொழில்துறை மின் உற்பத்தி சாதனங்கள் தயாரிக்கப்பட உள்ளன.
இந்த தொழில் திட்டத்தின் வாயிலாக, தர்மபுரி மற்றும் அதை சுற்றியுள்ள பகுதிகள் வளர்ச்சி பெறும் என துறை வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.