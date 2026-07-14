பிரிட்டன் வர்த்தக ஒப்பந்தம் நாளை முதல் அமலாகிறது
பிரிட்டன் வர்த்தக ஒப்பந்தம் நாளை முதல் அமலாகிறது
ADDED : ஜூலை 14, 2026 12:34 AM
புதுடில்லி: இந்தியா, பிரிட்டன் இடையிலான விரிவான பொருளாதார மற்றும் வர்த்தக ஒப்பந்தம் மற்றும் இரட்டை சமூக பாதுகாப்பு பங்களிப்பு ஒப்பந்தம் ஆகியவை நாளை (ஜூலை 15) முதல் அமலுக்கு வருகின்றன. அண்மைக்காலத்தில் இந்தியா மேற்கொண்ட மிகப்பெரிய இருதரப்பு வர்த்தக ஒப்பந்தங்களில் இதுவும் ஒன்று.
இந்த ஒப்பந்தத்தின் வாயிலாக, இந்தியாவில் இருந்து ஏற்றுமதி செய்யப்படும் பல்வேறு பொருட்களுக்கான இறக்குமதி வரிகள் குறைக்கப்படுவதுடன், இந்திய சேவை துறை நிறுவனங்களுக்கும் தொழில்முறை நிபுணர்களுக்கும் பிரிட்டனில் கூடுதல் வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்.
வரும் 2030ம் ஆண்டுக்குள் இந்தியா - - பிரிட்டன் இடையிலான இருதரப்பு வர்த்தகத்தை கிட்டத்தட்ட 9.50 லட்சம் கோடி ரூபாயாக உயர்த்தும் நோக்கில், கடந்த 2021ம் ஆண்டு தொடங்கிய பேச்சு, 14 சுற்றுகளுக்கு பின் 2025ல் நிறைவடைந்தது.
இந்த ஒப்பந்தத்தின் முக்கிய பலனாக, பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுப் பொருட்கள், கடல்சார் பொருட்கள், பொறியியல் பொருட்கள், வாகன உதிரிபாகங்கள், தோல் பொருட்கள், காலணிகள், ஜவுளி, ஆடைகள், ரசாயனப் பொருட்கள் மற்றும் மருந்துகள் மீதான பிரிட்டனின் இறக்குமதி வரிகள் ரத்து செய்யப்படுகின்றன.
ஜவுளி, ஆடை, பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுப் பொருட்கள், கார்கள், வாகன உதிரிபாகங்கள், ரசாயனப் பொருட்கள் மற்றும் மருந்துகள் உள்ளிட்ட துறைகளில் இந்திய ஏற்றுமதியாளர்களுக்கு இந்த ஒப்பந்தம் புதிய வர்த்தக வாய்ப்புகளை உருவாக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
கடந்த ஆண்டில், பிரிட்டனின் மொத்த இறக்குமதியில் இந்தியாவின் பங்கு வெறும் 1.60 சதவீதம் இந்தியாவின் மொத்த சரக்கு ஏற்றுமதியில் பிரிட்டனின் பங்கு 3.40 சதவீதம்