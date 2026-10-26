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பிரிட்டானியாவுக்கு ரூ.1 லட்சம் அபராதம்

பிரிட்டானியாவுக்கு ரூ.1 லட்சம் அபராதம்

UPDATED : அக் 27, 2026 12:00 AM

ADDED : அக் 26, 2026 11:14 PM

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UPDATED : அக் 27, 2026 12:00 AM ADDED : அக் 26, 2026 11:14 PM

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புதுடில்லி: பிரிட்டானியா நி றுவனத்தின் ரொட்டியை 100 சதவீத கோதுமை மாவில் தயாரிக்கப்பட்டதாக விளம்பரம் செய்த நிலையில், அதன் பேக்கிங் கவர் மீது, ‘62 சதவீத கோதுமை மாவு கொண்டது’ என்று அச்சிடப்பட்டிருந்தது குறித்து சி.சி.பி.ஏ.வின் கவனத்துக்கு கொண்டு வரப் பட்டது.

இதுகுறித்து விசா ரணை நடத்திய நிதி கரே தலைமையிலான அந்த ஆணையம், நுகர்வோரை தவறாக வழிநடத்தும் வகையில் விளம்பரம் வெளியிட்ட பிரிட் டானியா நிறுவனத்துக்கு ஒரு லட்ச ரூபா ய் அபராதம் விதித்ததுடன், அச்சு மற்றும் மின்னணு, சமூக ஊடகங்களில் இருந்து விளம்பரத்தை உடனடியாக நிறுத்தவு ம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

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