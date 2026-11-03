வர்த்தக துளிகள்

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ADDED : நவ 03, 2026 10:47 PM
அலுவலக பணியமர்த்தல்
அக்டோபரில் 14% உயர்வு
நாட்டில் அலுவலக பணிகளுக்கான வேலைவாய்ப்பு கடந்த ஆண்டு அக்டோபருடன் ஒப்பிடுகையில் கடந்த மாதத்தில் 14 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளதாக ‘இன்போ எட்ஜ்’ தரவு அமைப்பின் ‘ஜாப்ஸ்பீக்’ அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பெங்களூரு மற்றும் மும்பையில் வேலைவாய்ப்புகள் தலா 12 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளன. சென்னையில் 11 சதவீத வளர்ச்சி பதிவாகியுள்ளது. அதேநேரம், கோல்கட்டாவில் வேலைவாய்ப்பு வளர்ச்சியில் எந்த மாற்றமும் இல்லை.
அனில் அம்பானியின்
ரூ.510 கோடி சொத்து முடக்கம்
வங்கி மோசடி தொடர்பான பணமோசடி புகார் குறித்து, ரிலையன்ஸ் அனில் அம்பானி குழுமத்துக்கு எதிராக நடத்தப்பட்டு வரும் விசாரணையின் ஒரு பகுதியாக, இரண்டு விமானங்கள் உட்பட 510 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான சொத்துகளை அமலாக்கத்துறை முடக்கியுள்ளது. மோசடி புகார்கள் தொடர்பாக, பணமோசடி தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் சொத்துகளை முடக்குவதற்கான இந்த தற்காலிக உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
அலுவலக பணியமர்த்தல்
அக்டோபரில் 14% உயர்வு
புதுடில்லி: நாட்டில் அலுவலக பணிகளுக்கான வேலைவாய்ப்பு கடந்த ஆண்டு அக்டோபருடன் ஒப்பிடுகையில் கடந்த மாதத்தில் 14 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளதாக ‘ இன்போ எட்ஜ்’ தரவு அமைப்பின் ‘ஜாப்ஸ்பீக்’ அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பெங்களூரு மற்றும் மும்பையில் வேலைவாய்ப்புகள் தலா 12 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளன. சென்னையில் 11 சதவீத வளர்ச்சி பதிவாகியுள்ளது.
அதேநேரம், கொல்கட்டாவில் வேலைவாய்ப்பு வளர்ச்சியில் எந்த மாற்றமும் இல்லை.