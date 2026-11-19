எதிர்வரும் திருமண சீசனில் ரூ.7.50 லட்சம் கோடி வர்த்தகம்: வணிகர்கள் கூட்டமைப்பு கணிப்பு
எதிர்வரும் திருமண சீசனில் ரூ.7.50 லட்சம் கோடி வர்த்தகம்: வணிகர்கள் கூட்டமைப்பு கணிப்பு
UPDATED : நவ 20, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 19, 2026 10:36 PM
புதுடில்லி: நாட்டில், வரும் நவம்பர் 21ம் தேதி முதல் டிசம்பர் 15ம் தேதி வரையிலான திருமண சீசனில், கிட்டத்தட்ட 7.50 லட்சம் கோடி ரூபாய் அளவிற்கு வர்த்தகம் நடைபெறும் என, அகில இந்திய வர்த்தகர்கள் கூட்டமைப்பு கணித்துள்ளது.
இந்த காலகட்டத்தில் நாடு முழுதும் கிட்டத்தட்ட 52 லட்சம் திருமணங்கள் நடைபெறும் எனவும், இதன் வாயிலாக சில்லரை வர்த்தகம், உற்பத்தி மற்றும் சேவை துறைகளுக்கு மிகப்பெரிய அளவில் வருவாய் கிடைக்கும் எனவும் கணிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து கூட்டமைப்பு பொது செயலர் பிரவீன் கண்டேல்வால் கூறுகையில், “திருமண சீசன் என்பது வெறும் சமூக மற்றும் கலாசார கொண்டாட்டங்களின் தொகுப்பு மட்டுமல்ல. கோடிக்கணக்கான நுகர்வோர், வர்த்தகர்கள், உற்பத்தியாளர்கள், சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்கள், கைவினைக் கலைஞர்கள் மற்றும் சேவை வழங்குநர்களை ஒருங்கிணைக்கும் மிகப்பெரிய பொருளாதார நிகழ்வாகும்,” என்றார்.
வரும் திருமண சீசனில், நாடு முழுதும் எதிர்பார்க்கப்படும் மொத்த வர்த்தகம். 25 மாநிலங்களை சேர்ந்த 550 வர்த்தக சங்கங்கள் மற்றும் 300க்கும் மேற்பட்ட தொழில் பிரதிநிதிகளிடம் கருத்துகள் பெறப்பட்டு, இந்த கணிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
பிற தொழில்களுக்கும் பெரும் வாய்ப்பு
7.50 லட்சம் கோடி ரூபாய்
Pie Chart
பொருட்கள் : 54%
சேவைகள் : 46%
பொருட்கள் விற்பனை
ஜவுளி, நகைகள், மின்னணு சாதனங்கள், பரிசுப் பொருட்கள் உள்ளிட்டவற்றின் விற்பனை வாயிலாக, 4.05 லட்சம் கோடி ரூபாய் வர்த்தகம் நடைபெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
சேவைத் தொழில்கள்
உணவு தயாரிப்பு, திருமண மண்டபங்கள், அலங்காரம், போக்குவரத்து உள்ளிட்ட சேவைகள் வாயிலாக, 3.45 லட்சம் கோடி ரூபாய் வர்த்தகம் நடைபெறும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது.
1.25 கோடி வேலைவாய்ப்புகள்
உணவு தயாரிப்பு, திருமண அலங்காரம், புகைப்படம் உள்ளிட்ட தொழில்களில், 1.25 கோடி தற்காலிக மற்றும் பகுதிநேர வேலைவாய்ப்புகள் உருவாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.