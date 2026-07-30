﻿ கரூரில் வாங்குவோர் - விற்போர் இன்று சந்திப்பு

ADDED : ஜூலை 30, 2026 06:40 AM
கரூர்: சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களின் வாங்குவோர், விற்போர் சந்திப்பு, கரூரில் இன்றும், நாளையும் நடக்கிறது.
இது குறித்து, கலெக்டர் முத்துக்குமரன் வெளியிட்ட அறிக்கை:
கரூர் வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகம் எதிரே உள்ள, ஸ்ரீ வி.ஆர்.எஸ்., வேல் மஹாலில், தமிழக சிறு, குறு, நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களின் தொழில் வசதியாக்கல் அமைப்பு சார்பில், வாங்குவோர், விற்போர் சந்திப்பு நிகழ்ச்சி இன்றும், நாளையும் (31ம் தேதி) காலை, 10:00 மணி முதல், மாலை, 4:00 மணி வரை நடக்கிறது. இதில், 600க்கும் மேற்பட்ட சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களும், 40க்கும் மேற்பட்ட வெளிநாடுகளை சேர்ந்த நிறுவனங்களும் பங்கேற்க உள்ளன.
ஜவுளி நிறுவனங்கள் ஏற்றுமதி செய்ய, வெளிநாடுகளை சார்ந்த நிறுவனங்களுடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் செய்வதற்கு இது வாய்ப்பாக அமையும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.