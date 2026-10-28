கன்டெய்னர் தயாரிப்புக்கு ரூ.10,000 கோடி உதவி திட்டம் மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல்
கன்டெய்னர் தயாரிப்புக்கு ரூ.10,000 கோடி உதவி திட்டம் மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல்
UPDATED : அக் 29, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 28, 2026 10:54 PM
புதுடில்லி: சரக்கு கன்டெய்னர் தயாரிப்பு துறையை ஊக்குவிக்க, 10,000 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான ‘கண்டெய்னர் தயாரிப்பு உதவி திட்ட’த்துக்கு மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.
உலகளவில் இந்தியாவின் பங்களிப்பை உயர்த்தவும், சீனா மீதான இறக்குமதி சார்பை குறைக்கவும் மத்திய பட்ஜெட்டில் இத்திட்டம் அறிவிக்கப்பட்டது. இது, வரும் 2039 – 40 நிதியாண்டு வரை செயல்படுத்தப்படும்.
தற்போது, நாட்டின் உள்நாட்டுத் தேவையை பூர்த்தி செய்ய ஆண்டுக்கு 20 லட்சம் காலி கன்டெய்னர்கள் இறக்குமதி செய்யப்படுகின்றன. உலகளாவிய கப்பல் கன்டெய்னர் தயாரிப்பில் 90 – 97 சதவீதம் வரை சீனாவே ஆதிக்கம் செலுத்துகிறது. சீன தயாரிப்புகளைவிட இந்தியாவில் தயாராகும் கண்டெய்னர்களின் தயாரிப்பு செலவு 30 – 40 சதவீதம் அதிகமாக உள்ளது.
இதனை எதிர்கொள்ள, இத்திட்டத்தின் கீழ் புதிய ஆலைகள் அமைத்தல், விரிவாக்கம் செய்தல், பரிசோதனை மையங்கள் உருவாக்குதல் ஆகிய உதவிகள் வழங்கப்படும். மூலதன கடன்களுக்கு, ஆண்டுக்கு 3 சதவீதம் வட்டி சலுகை வழங்க 859 கோடி ரூபாயும், கண்டெய்னர் தர பரிசோதனை மையங்களை உருவாக்க 150 கோடி ரூபாய் நிதியும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், முக்கிய துறைமுக அமைப்புகள் 25 சதவீத சலுகை கட்டணத்தில் நிலத்தை தயாரிப்பாளர்களுக்கு குத்தகைக்கு வழங்கும். தொடக்கத்தில் சந்தை போட்டி திறனை உயர்த்த, தயாரிப்புயாளர்களுக்கு 8,891 கோடி ரூபாய் நிதியுதவி வழங்கப்படும்.
இதன்படி, 20 அடி கண்டெய்னருக்கு 49,500 ரூபாயும், 40 அடி கண்டெய்னருக்கு 86,625 ரூபாயும் வழங்கப்படும்.
இத்திட்டத்தில் பங்கேற்கும் நிறுவனங்கள் 2031 – 32 நிதியாண்டு வரை 70 சதவீதமும், 2032 – 33 முதல் 90 சதவீதமும் உள்நாட்டு பொருட்களை பயன்படுத்த வேண்டும். இத்திட்டத்தின் வாயிலாக 3,000 பேருக்கு நேரடியாகவும், 50 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்டோருக்கு மறைமுகமாகவும் வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும்.
விளையாட்டு உபகரண தயாரிப்புக்கு ரூ.1,856 கோடியில் திட்டம்
விளையாட்டு உபகரண உற்பத்தியை ஊக்குவிக்கவும், ஏற்றுமதியை உயர்த்தவும் 1,856.67 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான ‘கேலோ இந்தியா விளையாட்டு உபகரண உற்பத்தி திட்டத்துக்கு’ மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இத்திட்டம் 2026 முதல் 2033 – 34 நிதியாண்டு வரை செயல்படுத்தப்படும்.
இதன் கீழ், தயாரிப்பாளர்கள், தரப் பரிசோதனை மற்றும் வடிவமைப்பு மையங்கள் ஒரே இடத்தில் அமைந்த ‘சிறப்பு விளையாட்டு உபகரண உற்பத்தி மண்டலங்கள்’ உருவாக்கப்படும். புதிய முதலீடுகளை ஈர்க்க 1,130 கோடி ரூபாயும், சர்வதேச தர சான்றிதழ்களைப் பெற 105 கோடி ரூபாயும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.