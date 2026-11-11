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புதுடில்லி: ரபி பருவ உர மானியமா க 62,370 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
நேற்று நடைபெற்ற மத்திய அமைச்சரவை கூட்டத்தில், நடப்பு 2026–27ம் ஆண்டு ரபி பருவ பாஸ்பேட் மற்றும் பொட்டாஷ் உரங்களுக்கு ஊட்டச்சத்து அடிப்படையிலான மானிய திட்டத்தின் கீழ் 62,370 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இது கடந்தாண்டின் ரபி பருவத்துக்கான 37,952 கோடி ரூபாயை விட 64 சதவீதம் அதிகம்.
மத்திய அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் கூறுகையில், விவசாயிகளுக்கு உரங்கள் குறைந்த விலையில் கிடைப்பதற்கு இந்நடவடிக்கை எடுக்கப் பட்டுள்ளது என்றார்.
உர மானியத்துக்கு ரூ.62,370 கோடி ஒதுக்கீடு: மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல்
உர மானியத்துக்கு ரூ.62,370 கோடி ஒதுக்கீடு: மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல்
UPDATED : நவ 12, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 11, 2026 11:00 PM
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புதுடில்லி: ரபி பருவ உர மானியமா க 62,370 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
நேற்று நடைபெற்ற மத்திய அமைச்சரவை கூட்டத்தில், நடப்பு 2026–27ம் ஆண்டு ரபி பருவ பாஸ்பேட் மற்றும் பொட்டாஷ் உரங்களுக்கு ஊட்டச்சத்து அடிப்படையிலான மானிய திட்டத்தின் கீழ் 62,370 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இது கடந்தாண்டின் ரபி பருவத்துக்கான 37,952 கோடி ரூபாயை விட 64 சதவீதம் அதிகம்.
மத்திய அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் கூறுகையில், விவசாயிகளுக்கு உரங்கள் குறைந்த விலையில் கிடைப்பதற்கு இந்நடவடிக்கை எடுக்கப் பட்டுள்ளது என்றார்.