அட்டைப்பெட்டி உற்பத்தியாளர்கள் ஸ்டிரைக்கால் ரூ.50 கோடி இழப்பு
அட்டைப்பெட்டி உற்பத்தியாளர்கள் ஸ்டிரைக்கால் ரூ.50 கோடி இழப்பு
UPDATED : அக் 10, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 09, 2026 11:16 PM
திருப்பூர்: ‘கிராப்ட்’ காகித விலை உயர்வை கட்டுப்படுத்தக் கோரி, தென்னிந்திய அட்டைப்பெட்டி உற்பத்தியாளர் சங்கம் சார்பில், தமிழகம் முழுதும் இரண்டு நாள் வேலை நிறுத்தப் போராட்டம் நேற்று தொடங்கியது.
சென்னை, கோவை, திருப்பூர், ஈரோடு, நாமக்கல், கரூர், நீலகிரி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் அட்டைப்பெட்டி உற்பத்தி ஆலைகள் செயல்பட்டு வருகின்றன. முக்கிய மூலப்பொருளான ‘கிராப்ட்’ காகிதத்தின் விலை, கடந்த 60 நாட்களில் டன்னுக்கு ரூபாய் 8,000 உயர்ந்துள்ளது.
தொடர் விலை உயர்வால் உற்பத்தி செலவு அதிகரித்துள்ள நிலையில், அட்டைப்பெட்டி உற்பத்தியாளர்கள் நஷ்டத்தைத் தவிர்க்க 25 சதவீதம் விலையை உயர்த்தியுள்ளனர்.
இதே நிலை நீடித்தால் உற்பத்தி பாதிக்கப்படும் என்பதால், காகித விலை உயர்வை கட்டுப்படுத்த வலியுறுத்தி, தமிழகம் முழுதும் நேற்று அட்டைப்பெட்டி உற்பத்தியாளர்கள் வேலை நிறுத்தத்தை துவக்கினர். இன்றும் தொடர்கிறது.
தென்னிந்திய அட்டைப்பெட்டி உற்பத்தியாளர் சங்கத்தின் கோவை மண்டலத் தலைவர் தண்ட பாணி கூறுகையில், ‘‘வேலை நிறுத்தத்தால், நாளொன்றுக்கு 25 கோடி ரூபாய் வீதம், இரண்டு நாட்களில் 50 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான உற்பத்தி பாதிக்கப்பட்டது.
‘‘எனவே, மத்திய, மாநில அரசுகள் தலையிட்டு, அட்டைப்பெட்டி உற்பத்தி தொழி லைப் பாதுகாக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்’’ என்றார்.