‘சிமென்ட் விலை மூட்டைக்கு ரூ.15 உயரும்’

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ADDED : அக் 12, 2026 11:14 PM
புதுடில்லி: உள்நாட்டில் பல்வேறு கட்டுமா னப் பணிகள் தீவிரமடைய தொடங்கியுள்ள நிலையில், நிலக்கரி, பெட்கோக் விலைகளும், எரிபொருள், மின்சாரம் உள்ளிட்ட மூலப்பொருட்களின் செல வுகளும் அதிகரித்துள்ளதால், சிமென்ட் விலை வரும் வாரங்களில் மூட்டைக்கு 10 – 15 ரூபாய் உயர வாய்ப்புள்ளதாக 'எம்.கே., ரிசர்ச்' ஆய்வறிக்கை தெரிவித்துள்ளது.
அந்த ஆய்வறிக்கையின் படி, நடப்பு நிதியாண்டின் முதல் காலாண்டில் மூட்டைக்கு 15 ரூபாய் வரை விலை உயர்த்தப்பட்டாலும், அதிகரித்த உற்பத்திச் செலவுகளை ஈடுகட்ட அது போதுமானதாக இல்லை.
கடந்த ஜூலை, ஆகஸ்ட் மாதங்களில் பருவமழையால் விலை குறைந்ததும் நிறுவனங்களின் வ ருவாயைப் பாதித்தது.
நடப்பு நிதியாண்டின் முதல் பாதியில் சிமென்ட் விற்பனை அளவு 7 – 8 சதவீதம் வளர்ச்சி காணும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.