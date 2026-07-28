யூரியாவுக்கு மாற்றாக அமோனியா பயன்படுத்த மத்திய அரசு அனுமதி
யூரியாவுக்கு மாற்றாக அமோனியா பயன்படுத்த மத்திய அரசு அனுமதி
ADDED : ஜூலை 28, 2026 01:17 AM
புதுடில்லி: யூரியாவுக்கு மாற்றாகவும், இறக்குமதி சார்பை குறைக்கவும் 'அன்ஹைட்ரஸ் அமோனியா'வை விவசாயத்தில் பயன்படுத்த மத்திய அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது.
இது குறித்து தகவலறிந்த வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளதாவது: யூரியாவை விட 82 சத வீதம் நைட்ரஜன் கொண்ட 'அன்ஹைட்ரஸ் அமோனியா'வை விவசாயத்துக்கு பயன்படுத்த மத்தி ய அரசு அனுமதித்துள்ளது.
இந் த வாயுவை விவசாய நிலங்களில் பயன்படுத் துவதற்கு மண்ணுக் குள் உட்செலுத்தும் சிறப்பு தொழில்நுட்பம் மற்றும் அதற்கான உட்கட்டமைப்பை உருவாக்க வேண்டியுள்ளது.
அன்ஹை ட்ரஸ் அமோனியா பயன்பாடு சரியாக அமல்படுத்தப்பட்டால், அமெரிக்கா, கனடா, ஆஸ்திரேலியா ஆகிய நாடுகளுக்கு அடுத்து விவசாயத்தில் இதை நேரடியாக பயன்படுத்தும் உலகின் நான்காவது நாடாக நம் நாடு மாறும்.
உரங்கள் கட்டுப்பாட்டு ஆணை-1985, 20ஏ பிரிவின் கீழ், அன்ஹைட்ரஸ் அமோனியா உரத் தை, அரசிதழில் வெளியிடப்பட்ட நாளிலிருந்து மூன்று ஆண்டுகள் எந்தவொரு நிறுவனமும் உற்பத்தி செய்யலாம். அரசிதழில் இது கடந்த ஜூலை 23ம் தேதி வெளியிடப் பட்டுள்ளது. இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளன.