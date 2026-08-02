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﻿ மத்திய அரசின் மூலதன செலவு ஜூன் மாதத்தில் 66 சதவீதம் உயர்வு உர மானிய செலவும் 68% அதிகரிப்பு

﻿ மத்திய அரசின் மூலதன செலவு ஜூன் மாதத்தில் 66 சதவீதம் உயர்வு உர மானிய செலவும் 68% அதிகரிப்பு

ADDED : ஆக 02, 2026 01:52 AM

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ADDED : ஆக 02, 2026 01:52 AM

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புதுடில்லி: கடந்த ஜூன் மாதத்தில் மத்திய அரசின் மூலதன செலவு 66 சதவீதம் அதிகரித்து, 89,255 கோடி ரூபாயாக உள்ளதுடன், நடப்பு 2026 -- 27 நிதியாண்டிற்கான இலக்கில், முதல் மூன்று மாதங்களில் 28 சதவீதத்தை எட்டியுள்ளது.

இதுகுறித்து தலைமை கணக்கு கட்டுப்பாட்டு அலுவலகம் வெளியிட்டுள்ள தரவுகளில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது:

மத்திய அரசு, ஜூன் மாதம் செலவழித்த மொத்த அளவு, கடந்த ஆண்டு ஜூன் மாதத்துடன் ஒப்பிடுகையில் மாற்றமின்றி இருந்ததால், வட்டி செலவினம் 31 சதவீதமும், வருவாய் செலவு 8 சதவீதமும் சரிந்தது. அதேநேரம் உட்கட்டமைப்பு உள்ளிட்ட திட்டங்களுக்கான மூலதன செலவு 66 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது.

மேலும், ஏப்., - ஜூன் முதல் காலாண்டில் யூரியாவுக்கு மானியம் 68 சதவீதம் உயர்ந்து 53,034 கோடி ரூபாயாக உள்ளது. பெட்ரோல், டீசலுக்கான கலால் வரி குறைக்கப்பட்டதால், ஜூன் மாத கலால் வரி வசூல் 25 சதவீதம் குறைந்து 21,951 கோடி ரூபாயாக பதிவாகியுள்ளது.

எனினும் தங்கம், வெள்ளி மீதான இறக்குமதி வரி உயர்வால் சுங்க வரி வசூல் 36 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது. நிறுவன வரி வசூல் ஜூனில் 17 சதவீதமும், ஏப்., - ஜூனில் 20 சதவீதமும் உயர்ந்துள்ளது. வருமான வரி வசூலும் 7 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது.

இவ்வாறு அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.

ஏப்., - ஜூன் முதல் காலாண்டில் யூரியாவுக்கு மானியம் 68 சதவீதம் உயர்ந்து 53,034 கோடி ரூபாயாக உள்ளது



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