மத்திய அரசின் நிதி பற்றாக்குறை 42.10 சதவீதமாக உயர்வு
மத்திய அரசின் நிதி பற்றாக்குறை 42.10 சதவீதமாக உயர்வு
UPDATED : அக் 31, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 30, 2026 10:46 PM
புதுடில்லி: நடப்பு 2026 – 27 நிதியாண்டின் முதல் ஆறு மாதங்களில், மத்திய அரசின் நிதி பற்றாக்குறை, ஆண்டு பட்ஜெட் இலக்கில் 42.1 சதவீதத்தை எட்டியுள்ளதாக, தலைமை கணக்கு கட்டுப்பாட்டு அலுவலகம் நேற்று தெரிவித்தது.
அந்த அலுவலக தரவுகளின் படி, நடப்பு நிதியாண்டின் செப்டம்பர் மாத இறுதியில் மத்திய அரசின் நிதி பற்றாக்குறை 7.14 லட்சம் கோடி ரூபாயாக உள்ளது. கடந்த 2025 – 26 நிதியாண்டின் முதல் ஆறு மாதங்களில், அப்போதைய முழு ஆண்டு பட்ஜெட் மதிப்பீட்டில் நிதி பற்றாக்குறை 36.5 சதவீதமாக இருந்தது. தற்போது இது 42.1 சதவீதமாக அதிகரித்துள்ளது.
செப்டம்பர் மாத நிலவரப்படி, மத்திய அரசின் நிகர வரி வருவாய் 12.76 லட்சம் கோடி ரூபாயாக உள்ளது. அதேபோல், நடப்பு நிதியாண்டின் முதல் ஆறு மாதங்களில் மத்திய அரசின் மொத்த செலவினம் கிட்டத்தட்ட 25.5 லட்சம் கோடி ரூபாயாக உள்ளது.