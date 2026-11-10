அலுமினிய பொருட்கள் இறக்குமதி மத்திய அரசு விசாரணை

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ADDED : நவ 10, 2026 10:40 PM
புதுடில்லி: சீனா, மலேசியா உள்ளிட்ட நாடுகளிலிருந்து மலிவு விலையில் அலுமினிய பொருட்கள் இறக்குமதி செய்யப்படுவது குறித்து, மத்திய வர்த்தக அமைச்சகத்தின் கீழ் செயல்படும் வர்த்தக தீர்வுகளுக்கான தலைமை இயக்குநரகம் தானாக முன்வந்து விசாரணையை தொடங்கியுள்ளது.
மலிவான விலையில் சீனா, மலேசியா, வியட்நாம், தாய்லாந்து ஆகிய நாடுகளிலிருந்து அலுமினிய பொருட்கள் இறக்குமதி செய்யப்படுவதால், உள்நாட்டு சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் பாதிக்கப்படுவதாக புகார்கள் எழுந்தன.
இந்த அலுமினிய பொருட்கள் கதவுகள், ஜன்னல்கள், சோலார் கட்டமைப்புகள், ஏணிகள் மற்றும் பைக் பாகங்கள் தயாரிப்பில் பயன்படுத்தப்படுபவை ஆகும். இதைத் தொடர்ந்து, இந்த விசாரணை தொடங்கப்பட்டுள்ளது.
பொதுவாக, உள்நாட்டு உற்பத்தியாளர்கள் அளிக்கும் புகாரின்படி தான் இத்தகைய விசாரணைகள் தொடங்கப்படும். ஆனால், சிறு நிறுவனங்களுக்கு இதுகுறித்த விழிப்புணர்வு குறைவாக இருக்கும் என்பதால், இயக்குநரகம் இதில் நேரடியாக இறங்கியுள்ளது.