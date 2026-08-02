மத்திய அரசு கூடுதல் வரி பகிர்வு தமிழகத்துக்கு ரூ.4,466 கோடி
மத்திய அரசு கூடுதல் வரி பகிர்வு தமிழகத்துக்கு ரூ.4,466 கோடி
UPDATED : ஆக 02, 2026 02:36 AM
ADDED : ஆக 02, 2026 01:55 AM
புதுடில்லி: மாநிலங்களின் நிதிநிலையை வலுப்படுத்தவும், உட்கட்டமைப்பு மற்றும் வளர்ச்சி திட்டங்களை விரைவுபடுத்தவும், மத்திய அரசு முன்கூட்டியே மாநிலங்களுக்கு 1,09,019 கோடி ரூபாய் கூடுதல் வரி பகிர்வை விடுவித்துள்ளது. இதில், தமிழகத்துக்கு 4,466 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
இது குறித்து மத்திய நிதி அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், வழக்கமாக ஒவ்வொரு மாதமும் 10ம் தேதி மாநிலங்களுக்கு வரி பகிர்வு வழங்கப்படும். இந்நிலையில், தற்போது 1,09,019 கோடி ரூபாய் வரி பகிர்வு முன்கூட்டியே விடுவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது வழக்கமான மாதாந்திர பங்கீட்டுக்கு கூடுதலாக வழங்கப்படும் தொகையாகும். மாநில அரசுகள் மூலதன செலவினங்களை அதிகரிக்கவும், உட்கட்டமைப்பு திட்டங்களை விரைவாக செயல்படுத்தவும், மக்கள் நல திட்டங்களுக்கு கூடுதல் நிதி ஒதுக்கவும் இந்த நடவடிக்கை உதவும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஜூலை மாதத்தில் நாட்டின் மொத்த ஜி.எஸ்.டி., வசூல் 2.11 லட்சம் கோடி ரூபாயை தாண்டியுள்ள நிலையில், வரி வருவாய் தொடர்ந்து வலுவாக அதிகரித்து வருவது இந்த கூடுதல் ஒதுக்கீட்டுக்கு வழிவகுத்துள்ளது. தற்போதைய கூடுதல் வரி பங்கீட்டில், தமிழகத்துக்கு 4,466 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. உத்தர பிரதேசம் அதிகபட்சமாக 19,208 கோடி ரூபாய் பெற்றுள்ளது.
மாநிலம் கூடுதல் வரி பகிர்வு(ரூ. கோடியில்) உத்தர பிரதேசம் 19,208 பீஹார் 10,845 மத்திய பிரதேசம் 8,010 மேற்கு வங்கம் 7,866 மகாராஷ்டிரா 7,022 ராஜஸ்தான் 6,460 ஒடிசா 4,819 ஆந்திர பிரதேசம் 4,597 கர்நாடகா 4,504 தமிழ்நாடு 4,466 குஜராத் 4,094 அசாம் 3,552 கேரளா 2,597 தெலுங்கானா 2,370 பஞ்சாப் 2,176