பெண்கள் நடத்தும் முறைசாரா தொழில்களில் உள்ள சவால்கள்: நாடு தழுவிய ஆய்வு நடத்த மத்திய அரசு திட்டம்
பெண்கள் நடத்தும் முறைசாரா தொழில்களில் உள்ள சவால்கள்: நாடு தழுவிய ஆய்வு நடத்த மத்திய அரசு திட்டம்
UPDATED : அக் 27, 2026 04:59 PM
ADDED : அக் 27, 2026 04:54 PM
புதுடில்லி: பெண் தொழில்முனைவோர் தங்கள் தொழிலை நடத்துவதிலும், நிர்வகிப்பதிலும் எதிர்கொள்ளும் சவால்களை கண்டறிய, நாடு தழுவிய ஆய்வு நடத்த மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது.
மத்திய புள்ளியியல் மற்றும் திட்ட அமலாக்க அமைச்சகம், அமைப்பு சாரா நிறுவனங்களுக்கான வருடாந்திர ஆய்வில் இதுசார்ந்த புதிய கேள்விகளை சேர்க்க முடிவு செய்துள்ளது. இதன் வாயிலாக பெண்கள் தலைமையில் இயங்கும் தொழில் நிறுவனங்கள் எதிர்கொள்ளும் பாலினம் சார்ந்த பிரச்னைகள் குறித்து முதல்முறையாக தகவல்கள் சேகரிக்கப்பட உள்ளன.
இது குறித்து அமைச்சகம் தெரிவித்ததாவது:
பெண் தொழில்முனைவோர் தாம் விருப்பப்படும் துறையில் ஈடுபடுவதற்கு தடையாக உள்ள காரணங்களை கண்டறிந்து, பொருளாதார நடவடிக்கைகளில் பெண்களின் பங்களிப்பை அதிகரிக்கும் கொள்கைகளை வகுக்கத் தேவையான தரவுகளை திரட்டுவதே இந்த முயற்சியின் நோக்கமாகும் என அரசு செய்திக்குறிப்பு தெரிவிக்கிறது.
மேலும், அமைப்பு சாரா தொழில் நிறுவனங்களின் முதலீட்டு போக்குகளை விரிவாக புரிந்துகொள்ளும் வகையில், நிலையான சொத்துகளில் மேற்கொள்ளப்படும் முதலீடுகள் குறித்த கேள்வியும் சேர்க்கப்பட உள்ளது. பெறப்படும் தரவுகளின் வாயிலாக நீண்டகால அடிப்படையில் முதலீடுகளில் ஏற்படும் மாற்றங்களை ஆய்வு செய்ய முடியும் என அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.
இந்த புதிய முயற்சி தொடர்பாக பொதுமக்கள் மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட தரப்பினர் தங்களது கருத்துகள், பரிந்துரைகளை நவ., 15, 2026-க்குள் தெரிவிக்கலாம்
என அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.
Source: https://www.aninews.in/news/business/govt-proposes-first-ever-survey-of-challenges-faced-by-women-entrepreneurs-plans-to-track-business-investments20261026205545/