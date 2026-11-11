மதுரையில் சாம்பிராணி பூஜை பொருட்கள் கண்காட்சி: வரும் 27, 28, 29ல் நடக்கிறது
மதுரையில் சாம்பிராணி பூஜை பொருட்கள் கண்காட்சி: வரும் 27, 28, 29ல் நடக்கிறது
UPDATED : நவ 12, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 11, 2026 11:00 PM
சென்னை: தமிழகத்தில் சாம்பிராணி, பூஜை பொருட்கள் உற்பத்தியாளர், வினியோகஸ்தர், வர்த்தகர்களை ஒருங்கிணைக்க, தமிழக ‘உடனடி’ சாம்பிராணி உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம் சார்பில், மதுரையில் வரும் 27, 28, 29ல் கண்காட்சி நடத்தப்பட உள்ளது.
சென்னையில் நேற்று, தமிழக உடனடி சாம்பிராணி உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம் நடத்தும் கண்காட்சி தலைவர் முத்து, சங்க செயலர் செந்தில்குமார் அளித்த பேட்டி:
தமிழகத்தில், 130 நிறுவனங்கள் உடனடி சாம்பிராணி உற்பத்தியில் ஈடுபட்டுள்ளன.சாம்பிராணி மற்றும் பூஜை பொருட்கள் உற்பத்தியில், 1,000க்கும் மேற்பட்ட நிறுவனங்கள் உள்ளன.
தமிழகத்தில் சாம்பிராணி உற்பத்தி மதிப்பு ஆண்டுக்கு, 5,000 கோடி ரூபாயாக உள்ளது. இங்கு உற்பத்தி செய்யப்படும் சாம்பிராணி, பிற மாநிலங்களுக்கு அனுப்பப்படுவதுடன், வெளிநாடுகளுக்கும் ஏற்றுமதியாகிறது.
உடனடி சாம்பிராணி, பூஜை பொருட்கள் உற்பத்தியாளர்கள், வினியோகஸ்தர்கள், மொத்த மற்றும் சில்லரை விற்பனையாளர்கள் ஆகியோ ரை ஒரே இடத்தில் இணைத்து, புதிய வணிக வாய்ப்புகளை உருவாக்கும் நோக்கில், மதுரையில் வரும், 27, 28, 29 ஆகிய தேதிகளில் கண்காட்சி நடத்தப்படுகிறது.
தமிழகத்தில் இருந்து, 100க்கும் மேற்பட்ட உற்பத்தியாளர்களும், பல மாநிலங்களில் இருந்து, 5,000க்கும் மேற்பட்ட வினியோகஸ்தர், விற்பனையாளர்கள் பங்கேற்க உள்ளனர்.
இதன் வாயி லாக, தமிழகத்தின் சாம்பிராணி மற்றும் பூஜை பொருட்கள் உற்பத்தியாளர்கள் தங்களின் தயாரிப்புகளை நாடு முழுதும் சந்தைப்படுத்த முடியும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.