அரசு கொள்முதலில் உள்நாட்டு பாகங்கள் கணக்கிடும் முறையில் மாற்றம் அறிவிப்பு
அரசு கொள்முதலில் உள்நாட்டு பாகங்கள் கணக்கிடும் முறையில் மாற்றம் அறிவிப்பு
UPDATED : நவ 22, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 21, 2026 10:45 PM
புதுடில்லி: அரசு கொள்முதல் செய்யும் லேப்டாப், டெஸ்க்டாப், தின் கிளையன்ட்ஸ், சர்வர்கள், மானிட்டர், ஸ்மார்ட் தொடுதிரை ஆகிய ஆறு மின்னணு சாதனங்களில் இருக்க வேண்டிய உள்நாட்டு பாகங்களை கணக்கிடும் விதிமுறைகளில் மத்திய அரசு மாற்றம் செய்துள்ளது.
இதுகுறித்து மத்திய மின்னணு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சகம் வெளியிட்ட அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது:
உள்நாட்டு உற்பத்தி திறனை வலுப்படுத்தவும், வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்கவும், ‘மேக் இன் இந்தியா’ முன்னுரிமை திட்ட விதிமுறைகளில் திருத்தங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
அதன்படி, பாகங்களின் விலையின் அடிப்படையில் இல்லாமல், இந்தியாவில் அவை எந்த நிலையில் இருந்து தயாரிக்கப்பட்டது என்பதை அடிப்படையாக வைத்து மதிப்பு கணக்கிடப்படும். இந்த திருத்தப்பட்ட விதிமுறைகள், ஆறு மாதங்களில் நடைமுறைக்கு வரும்.
இவ்வாறு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.