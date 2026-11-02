‘சென்னை தரவு மையங்களின் வருவாய் 6 ஆண்டுகளில் ரூ.95,000 கோடியாகும்’
‘சென்னை தரவு மையங்களின் வருவாய் 6 ஆண்டுகளில் ரூ.95,000 கோடியாகும்’
UPDATED : நவ 03, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 02, 2026 11:17 PM
சென்னை: அடுத்த ஆறு ஆண்டுகளில், சென்னையில் தரவு மையங்களின் திறன் திறன் ஏழு மடங்கு அதிகரித்து, அவற்றின் வருவாய் 1,000 கோடி டாலர், அதாவது கிட்டத்தட்ட 95,000 கோடி ரூபாய் வருவாய் ஈட்டும் வாய்ப்புள்ளதாக கணிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்திய வெப்பமாக்கல், குளிர்சாதன மற்றும் குளிரூட்டல் பொறியாளர்கள் சங்கம் சார்பில், சென்னையில் முதல் முறையாக தரவு மைய மாநாடு நடந்தது. மாநாட்டை பி.ஐ., டேட்டா சென்டர் நிறுவனர் கல்யாண் முப்பனேனி தொடக்கி வைத்தார். இதில், நாடு முழுதும் இருந்து தரவு மைய துறையின் பல்வேறு பிரிவுகளைச் சேர்ந்த 230க்கும் மேற்பட்ட பிரதிநிதிகள் பங்கேற்றனர்.
கிண்டி அரசு பொறியியல் கல்லுாரி இயந்திரவியல் துறை பேராசிரியர் சரவணன் பேசுகையில், “ஏ.ஐ., வளர்ச்சியை அடிப்படையாக கொண்ட தரவு மையங்கள், தமிழகத்தில் அதிகரித்து வருகின்றன. சென்னையில் அதிகளவில் வளர்ச்சி அடைந்து வருகின்றன. தற்போதுள்ள 300 மெகாவாட் திறன் அடுத்த ஆறு ஆண்டுகளில், ஏழு மடங்கு அதிகரித்து 2,300 மெகாவாட்டாக அதிகரிக்கும். இதன் வாயிலாக, தற்போதுள்ள 200 கோடி டாலர் வருவாய், 2032ம் ஆண்டுக்குள் 1,000 கோடி டாலராக அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது,” என்றார்.
ஸ்டல்ஸ் இந்தியா நிறுவனத்தின் பிராந்திய தலைவர் பிரசாத், பேசுகையில், “இந்தியாவின் தரவு மைய சந்தை தற்போதைய அளவிலிருந்து குறைந்தது 6 மடங்கு அதிகரித்து 10 முதல் 12 ஜிகா வாட் அளவை எட்டும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதனால் மும்பை மற்றும் சென்னைக்கு மிகப்பெரிய வளர்ச்சி வாய்ப்புகள் உள்ளன.
எனினும், தமிழக அரசு உள்கட்டமைப்பு வசதிகளையும் போக்குவரத்து மற்றும் சரக்கு போக்குவரத்து வசதிகளையும் மேம்படுத்த வேண்டும். இல்லையெனில், ஆந்திர மாநிலம் விசாகப்பட்டினத்தில், கூகுள் நிறுவன முதலீடு காரணமாக, இந்திய தரவு மைய துறையில் தற்போது இரண்டாவது இடத்தில் உள்ள தமிழகம் மூன்றாவது இடத்துக்குத் தள்ளப்படும் அபாயம் உள்ளது,” என்று எச்சரித்தார்.