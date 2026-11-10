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சென்னை - மும்பை -டெல்லி லாரி வாடகை 7% வரை உயர்வு

சென்னை - மும்பை -டெல்லி லாரி வாடகை 7% வரை உயர்வு

UPDATED : நவ 10, 2026 10:35 AM

ADDED : நவ 10, 2026 10:32 AM

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UPDATED : நவ 10, 2026 10:35 AM ADDED : நவ 10, 2026 10:32 AM

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பண்டிகை சீசனை முன்னிட்டு கடந்த அக்., மாதத்தில் லாரி வாடகை கடந்த ஆண்டுடன் ஒப்பிடுகையில் அதிகபட்சமாக 13 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளதாக ஸ்ரீராம் பைனான்ஸ் அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், டோல்கேட் பாஸ்டேக் வாயிலாக கிடைக்கும் வசூல் தொகை கடந்த ஆண்டுடன் ஒப்பிடுகையில் 9 சதவீதம் உயர்ந்து 7,256 கோடி ரூபாயாக அதிகரித்துள்ளதாகவும் அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

வாடகை விபரம் – 18 டன் அளவு (ரூ. லட்சத்தில்)


பெங்களூரு – கொல்கட்டா – பெங்களூரு:
2025 அக்., | 2.08
2026 அக்., | 2.19 (5% உயர்வு)
டெல்லி – சென்னை – டெல்லி:
2025 அக்., | 2.11
2026 அக்., | 2.23 (6% உயர்வு)
மும்பை – சென்னை – மும்பை:
2025 அக்., | 1.65
2026 அக்., | 1.77 (7% உயர்வு)
பெங்களூரு – மும்பை – பெங்களூரு:
2025 அக்., | 1.38
2026 அக்., | 1.55 (12% உயர்வு)
டெல்லி – கொல்கட்டா – டெல்லி:
2025 அக்., | 1.61
2026 அக்., | 1.82 (13% உயர்வு)



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