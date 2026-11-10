சென்னை - மும்பை -டெல்லி லாரி வாடகை 7% வரை உயர்வு

உள்ளடக்கத்திற்கு செல்ல
பண்டிகை சீசனை முன்னிட்டு கடந்த அக்., மாதத்தில் லாரி வாடகை கடந்த ஆண்டுடன் ஒப்பிடுகையில் அதிகபட்சமாக 13 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளதாக ஸ்ரீராம் பைனான்ஸ் அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், டோல்கேட் பாஸ்டேக் வாயிலாக கிடைக்கும் வசூல் தொகை கடந்த ஆண்டுடன் ஒப்பிடுகையில் 9 சதவீதம் உயர்ந்து 7,256 கோடி ரூபாயாக அதிகரித்துள்ளதாகவும் அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
UPDATED : நவ 10, 2026 10:35 AM
ADDED : நவ 10, 2026 10:32 AM
அ நிறம் | அளவு
பண்டிகை சீசனை முன்னிட்டு கடந்த அக்., மாதத்தில் லாரி வாடகை கடந்த ஆண்டுடன் ஒப்பிடுகையில் அதிகபட்சமாக 13 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளதாக ஸ்ரீராம் பைனான்ஸ் அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், டோல்கேட் பாஸ்டேக் வாயிலாக கிடைக்கும் வசூல் தொகை கடந்த ஆண்டுடன் ஒப்பிடுகையில் 9 சதவீதம் உயர்ந்து 7,256 கோடி ரூபாயாக அதிகரித்துள்ளதாகவும் அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.