சென்னை துறைமுக முனையம் தைவான் அதிகாரிகள் பேச்சு: தைவான் கப்பல் நிறுவன அதிகாரிகள் பேச்சு
சென்னை துறைமுக முனையம் தைவான் அதிகாரிகள் பேச்சு: தைவான் கப்பல் நிறுவன அதிகாரிகள் பேச்சு
UPDATED : நவ 20, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 19, 2026 10:52 PM
சென்னை: சென்னை துறைமுகத்தில் புதிதாக வெளித்துறைமுக கன்டெய்னர் முனையம் அமைப்பது குறித்து, துறைமுக அதிகாரிகளுடன், தைவானின் நான்கு கப்பல் நிறுவன நிர்வாகிகள் நேற்று ஆலோசனை நடத்தினர்.
இது குறித்து, அதிகாரிகள் கூறியதாவது:
சென்னை துறைமுகத்தில், 15,700 கோடி ரூபாய் செலவில் பிரமாண்ட வெளித்துறைமுக கன்டெய்னர் முனையம் அமைக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
ஆண்டுக்கு 50 லட்சம் கன்டெய்னர்களை கையாளும் திறனுடன், இந்த முனையம் உருவாக்கப்பட உள்ளது. 2 கி.மீ., நீள கப்பல் நிறுத்தும் தளம், 50 ஹெக்டேர் பரப்பளவில் சரக்குகளை கையாள்வதற்கான பின்புற கட்டமைப்பு ஆகியவை அமைக்கப்பட உள்ளன.
இதன் வாயிலாக உலகின் பெரிய சரக்கு கப்பல்களையும் கையாள முடியும். இந்த திட்டத்துக்கான ஒப்பந்தம் 2027ம் ஆண்டு இறுதிக்குள் வழங்கப்படும்.
முதற்கட்ட பணிகள் 2033ம் ஆண்டில் முடித்து, பயன்பாட்டிற்கு வரும் இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளோம்.
இந்த திட்டத்தில் தைவான் கப்பல் நிறுவனங்கள் முதலீடு செய்வது, தொழில்நுட்ப ஆலோசனைகள் வழங்குவது, நீண்டகால சரக்கு கையாளும் ஒப்பந்தங்கள் மேற்கொள்வது உள்ளிட்ட வாய்ப்புகள் குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டது.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.