புதிய ‘சிட்கோ’ தொழிற்பேட்டைகள் முதல்வர் விஜய் திறந்து வைத்தார்
புதிய ‘சிட்கோ’ தொழிற்பேட்டைகள் முதல்வர் விஜய் திறந்து வைத்தார்
UPDATED : நவ 05, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 04, 2026 10:54 PM
சென்னை: புதிதாக அமைக்கப்பட்டுள்ள இரு சிட்கோ தொழிற்பேட்டைகளை முதல்வர் விஜய் நேற்று திறந்து வைத்தார்.
ஈரோடு மாவட்டம் பெருந்துறையில் 17.9 ஏக்கர் பரப்பளவில் 15.2 கோடி ரூபாய் செலவில் 47 தொழில்மனைகளுடன் வேளாண் உற்பத்தி சார்ந்த தொழிற்பேட்டை அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
இதன் வாயிலாக 250 பேர் நேரடியாகவும், 500 பேர் மறைமுகமாகவும் வேலைவாய்ப்பு பெறுவர்.
இதேபோல், விழுப்புரம் மாவட்டம் கண்டாச்சிபுரம் அடுத்த நாயனுாரில் 29.4 ஏக்கர் பரப்பளவில் 5.67 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் 105 தொழில்மனைகளுடன் தொழிற்பேட்டை அமைக்கப்பட்டு உள்ளது. இந்த தொழிற்பேட்டை வாயிலாக 600 நபர்கள் நேரடியாகவும், 1,200 பேர் மறைமுகமாகவும் வேலைவாய்ப்புபெறுவர்.
திருப்பூர் மாவட்டம், குண்டடம் அடுத்த முதலிபாளையத்தில் 8.75 கோடி ரூபாய் மாநில அரசு மானியத்துடன், 13.9 கோடி ரூபாய் செலவில் கயிறு குழுமத்திற்கான பொது வசதி மையம் நிறுவப்பட்டு உள்ளது.
இதன்வாயிலாக 500க்கும் மேற்பட்ட தென்னை நார் தொழில் நிறுவனங்கள் பயன்பெறும். இங்கு 150 பேர் நேரடியாகவும், 350 பேர் மறைமுகமாகவும் வேலைவாய்ப்பு பெறுவர்.
இந்த தொழிற்பேட்டைகள் மற்றும் பொது வசதி மையங்களை தலைமை செயலகத்தில், இருந்தபடி வீடியோ கான்பரன்ஸ் வாயிலாக, முதல்வர் விஜய் நேற்று திறந்துவைத்தார். அப்போது சிறு, குறு தொழில்கள் துறை அமைச்சர் மதன் ராஜா மற்றும் உயரதிகாரிகள் உடன் இருந்தனர்.